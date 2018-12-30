Новый год пережили: Леся Никитюк похвасталась стройными ногами
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк прославилась своим чувством юмора. Так, еще одной публикацией она забавно порадовала поклонников в сети.
Новое фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимке Никитюк разлеглась на диване в джинсовой юбке, белой футболке и белых босоножках.
"Новый год пережили, ждем Рождество", – написала звезда украинских телеэкранов в подписи.
В течение первых часов публикация набрала более 50 тысяч лайков и множество комментариев.
"Леся, ты такая красивая", "Лесюня, держись", "Где ты так устала", – пишут пользователи в сети.
Источник: 24 канал
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