Очередной курьез: пранкер-украинец Седюк схватил за ногу Тимберлейка в Париже – видео

Скандальный украинский пранкер Виталий Седюк отметился очередным пранком, который совершил на красной дорожке Недели моды в Париже. Во время прибытия супруги Джастина Тимберлейка и его жены, Седюк схватил его за ногу.

Случилось это перед показом бренда Louis Vuitton в Париже 1 октября. Супруги Джастин Тимберлейк и Джессика Бил направлялись на мероприятие, в то время как сквозь охрану мгновенно прорвался Седюк и на земле крепко схватил актера за правую ногу.

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Украинец Виталийр Седюк "напал" на Тимберлейка / Getty Images

Украинец Виталийр Седюк "напал" на Тимберлейка / Getty Images

После вмешательств охраны Виталия оттянули от Тимберлейка, впрочем на видеоролике заметно, что жена очень запереживала после инцидента, но Джастин невольно ее успокоил своей улыбкой. После этого супруги пошли на показ.

Смотрите видео, как пранкер Седюк "напал" на Тимберлейка:

Отметим, что Виталий Седюк уже не впервые нападает на известных звезд. За свою "карьеру" он "нападал" на таких звезд, как Джиджи Хадид, Уилла Смита, Адель, Брэдли Купера, Леонардо Ди Каприо, Америку Ферреру, Брэда Питта, Ким Кардашян, Сиару, Анну Винтур и Миранду Керр. Один из последних пранков Виталия Седюка состоялся в финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы.

Мужчина выбежал на сцену с флагом Австралии на плечах и обнажил ягодицы. Известно, что Седюка впоследствии доставили в СИЗО, после чего Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать заграничные паспорта.