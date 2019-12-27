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Очередной украинский сериал на российских экранах: СТС приобрел права на "Папика"

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Сериал "Папик" / Фото из открытых источников

Сериал "Папик" – это совместная работа "95 квартала" и сценариста Андрея Яковлева, который выступил режиссером "Сватов". Российский телеканал СТС купил права на украинский сериал и планирует запустить показ уже 20 января 2020 года.

2 декабря на телеканале "1+1" состоялась премьера лирической комедии "Папик", которая стала фаворитом украинской публики. Первые серии отечественного кино посмотрели почти четыре миллиона зрителей, обеспечив ему титул одной из самых рейтинговых премьер этой осени.

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Однако по информации издания "Коммерсантъ", российские зрители тоже смогут вдоволь насладиться забавной премьерой. Впервые за восемь лет российский телеканал СТС приобрел авторские права на зарубежное кино. Сделка состоялась с дистрибьютором – шведской компанией "Eccho Right", которая на международных рынках представляет пакет продуктов студии "Квартал 95".

Согласно анонсу официального сайта "СТС", сериал появится на российских экранах уже 20 января 2020 года.

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Сериал "Папик" / Фото из открытых источников

Что известно о сериале "Папик"?

Сюжет сериала "Папик" разворачивается вокруг пенсионера, который в молодости был популярным актером. Однако на старости лет когда-то знаменитого артиста ожидает немало приключений, а все из-за того, что однажды он перебрал с алкоголем. Молодая хищница, охотница на "папиков" встречает его в ночном клубе и принимает за успешного миллионера. Эта незапланированная встреча изрядно изменит жизнь двух незнакомых людей.

В целом сериал "Папик" состоит из 16 серий.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино
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