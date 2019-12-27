Очередной украинский сериал на российских экранах: СТС приобрел права на "Папика"

Сериал "Папик" – это совместная работа "95 квартала" и сценариста Андрея Яковлева, который выступил режиссером "Сватов". Российский телеканал СТС купил права на украинский сериал и планирует запустить показ уже 20 января 2020 года.

2 декабря на телеканале "1+1" состоялась премьера лирической комедии "Папик", которая стала фаворитом украинской публики. Первые серии отечественного кино посмотрели почти четыре миллиона зрителей, обеспечив ему титул одной из самых рейтинговых премьер этой осени.

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Однако по информации издания "Коммерсантъ", российские зрители тоже смогут вдоволь насладиться забавной премьерой. Впервые за восемь лет российский телеканал СТС приобрел авторские права на зарубежное кино. Сделка состоялась с дистрибьютором – шведской компанией "Eccho Right", которая на международных рынках представляет пакет продуктов студии "Квартал 95".

Согласно анонсу официального сайта "СТС", сериал появится на российских экранах уже 20 января 2020 года.



Сериал "Папик" / Фото из открытых источников

Что известно о сериале "Папик"?

Сюжет сериала "Папик" разворачивается вокруг пенсионера, который в молодости был популярным актером. Однако на старости лет когда-то знаменитого артиста ожидает немало приключений, а все из-за того, что однажды он перебрал с алкоголем. Молодая хищница, охотница на "папиков" встречает его в ночном клубе и принимает за успешного миллионера. Эта незапланированная встреча изрядно изменит жизнь двух незнакомых людей.

В целом сериал "Папик" состоит из 16 серий.