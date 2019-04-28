Осадчая, Цибульская и Сумская: как звезды отмечают праздник Пасхи

В день Светлого Христова Воскресения все украинцы-христиане восточного обряда отмечают один из крупнейших праздников в Украине. Многие звезды уже успели освятить свои пасхальные корзины и пожелать всем украинцам счастья, мира и большой радости.

В этом году праздник Пасхи пришолся на 28 апреля, поэтому звезды вместе со своими семьями могли выбрать свои самые яркие вышивки и платья, чтобы величественно и торжественно провести этот день. Как всегда, ведущие, певцы и другие представители украинского шоу-бизнеса уже делись в сети первыми кадрами, которые мы собрали в красноречивой подборке.

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Одной из первых праздник Пасхи в 2019 году встретила актриса Ольга Сумская. Еще ночью артистка поздравила всех фанатов с наступающим праздником и даже поделилась фирменным рецептом творожной пасхи без муки.

"Христос Воскрес! Божьего благословения всем нам и семейного уюта! Все пасочки сделаны с любовью! Рецептик сырной паски без муки!", – говорится в заметке.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая никогда не пропускает украинских праздников и придерживается традиций даже за границей! В этом году она не смогла освятить яйца и паску в Украине, поэтому вместе со своим мужем Юрием Горбуновым отправилась в местную украинскую церковь во Флоренции, Италия.

"Христос Воскрес! Друзья, желаю вам мира, тепла и согласия! В этом году Пасху встречаем во Флоренции. Так интересно наблюдать, как украинцы, хотя и находятся далеко от дома, но придерживаются традиций, знают молитвы, поют, приходят с корзинами на освящение. В самом центре Флоренции украинской церкви дали помещение не так давно.

Опережая вопрос: корзинку с пасками привезли из Киева", – заверила ведущая программы "Светская жизнь".

Сразу после богослужения украинская певица и ведущая Ольга Цибульская высказала фанатам теплые слова поздравлений. Для пасхального образа она надела яркое синее вышитое платье с оранжевым орнаментом от украинского дизайнера Юлии Магдич.

"Христос Воскрес! Доставайте яички! Будем приветствовать друг друга" – призывает Цибульская.

Леся Никитюк тоже не осталась в стороне пасхальных традиций и "попала под раздачу" от священника – он ее обильно окропил водой, на что экс-ведущая программы "Орел и Решка" смешно отреагировала: "Отче, вы, наверное, меня очень любите и подписаны на меня в Instagram".

Украинский тренер и ведущая Анита Луценко выставила в своем Instagram фотографию с пасхальными яичками в форме венчика под которым не только поздравила своих сторонников, но и дала советы по питанию во время пасхальных праздников.

"Христос Воскрес! Прекрасного всем волшебного, светлого, семейного дня. А относительно еды сегодня ... помните, что завтра еда тоже будет и не надо есть как в последний раз. Тело – это храм души! Пусть он будет легким и уверенным в своей красоте и надежности. Желаю всем сегодня отношение к другим такого, как мечтаете к себе (с близкими и нет, знакомыми и незнакомыми)", – прокомментировала праздник Анита.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе со своими близкими тоже побывала в одном из киевских храмов на Святой литургии. "Дикая семейка", как она еще часто называют своих родных, не только сделала несколько ярких фотографий, но и освятила пасхальные "атрибуты".

"Христос Воскрес! Счастья и мира ... Первая наша Пасха вчетвером", – написала Лилия Ребрик.

Украинский исполнитель Сергей Бабкин вместе со своей беременной женой Снежаной и дочерью с сыном тоже встретили солнечную Пасху. На фотографии вся семья Бабкиных счастливо улыбается среди цветущей растительности и поздравляет фанатов с величественным днем, держа пышные пасхальные корзинки.

"Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Будьте здоровы! Мира, добра и света в наших душах сердцах!", – от имени всей семьи поздравил Сергей Бабкин

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Телеведущий и актер Александр Скичко посетил утреннюю пасхальную службу и также оставил в своем Instagram красноречивое фото. На территории киевского храма с корзиной в руке он невольно вспомнил закон о языке и недавнюю президентскую гонку Петра Порошенко и Владимира Зеленского и пожелал, чтобы все украинцы объединились ради лучшего будущего в Украине.

"Христос Воскресе! Поздравляю с Пасхой! Желаю всем нам благополучия, любви и мира! И пусть этот праздник объединит всех нас ради лучшего будущего для Украины! Всех, кто в вышиванке и нет, кто говорит на украинском и русском, всех, кто из Виннице и Кривого Рога! Верю в Украину!" – отметил Скичко.

Победителем в номинации "Самый смешной пост дня" стал украинский хореограф Влад Яма. Танцор, известный не только своим талантом, но и лысиной, опубликовал смешное фото с пеной для бритвы на голове, имитируя глазурь, которой намазывают пасхальные куличи.

"Теплых праздников! Христос Воскрес!" – развеселил подписчиков Яма.

Украинский исполнитель Михаил Хома (лидер DZIDZIO) тоже принял участие в пасхальном "марафоне" и опубликовал праздничный видеоролик в яркой рубашке с вышитым воротником.

"Вкусной вам паски, вкусной колбаски, хрена вам ко всему, наешьтесь и будьте немного добрее. Христос Воскрес!" – записал поздравление Хома на фоне церковного пения и колоколов.

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