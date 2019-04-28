Осадчая, Цибульская и Сумская: как звезды отмечают праздник Пасхи

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Осадчая, Цибульская и Сумская: как звезды отмечают праздник Пасхи
/ Коллаж: LifeStyle 24, фото: Instagram / @cybulskaya / @kosadcha

В день Светлого Христова Воскресения все украинцы-христиане восточного обряда отмечают один из крупнейших праздников в Украине. Многие звезды уже успели освятить свои пасхальные корзины и пожелать всем украинцам счастья, мира и большой радости.

В этом году праздник Пасхи пришолся на 28 апреля, поэтому звезды вместе со своими семьями могли выбрать свои самые яркие вышивки и платья, чтобы величественно и торжественно провести этот день. Как всегда, ведущие, певцы и другие представители украинского шоу-бизнеса уже делись в сети первыми кадрами, которые мы собрали в красноречивой подборке.

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Одной из первых праздник Пасхи в 2019 году встретила актриса Ольга Сумская. Еще ночью артистка поздравила всех фанатов с наступающим праздником и даже поделилась фирменным рецептом творожной пасхи без муки.

"Христос Воскрес! Божьего благословения всем нам и семейного уюта! Все пасочки сделаны с любовью! Рецептик сырной паски без муки!", – говорится в заметке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес!Божого благословіння всім нам і сімейного затишку!Всі пасочки зроблені з любов’ю!️Рецептик сирної пасочки без борошна!:сир(творог)(2кг),10яєць-базарні,родзинки,курага,ванільний цукор,цукор за смаком(1стакан).Приготування:у великій формі змішати сир з яйцями і ретельно вимішати,порізати курагу,додати разом з родзинками до суміші,цукор і ванілін,розкласти по різних формочках і запікати(маленькі 30 хв.,великі не менше години ,або 1,5 при темп.180 *)!Смачного!

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

 

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая никогда не пропускает украинских праздников и придерживается традиций даже за границей! В этом году она не смогла освятить яйца и паску в Украине, поэтому вместе со своим мужем Юрием Горбуновым отправилась в местную украинскую церковь во Флоренции, Италия.

"Христос Воскрес! Друзья, желаю вам мира, тепла и согласия! В этом году Пасху встречаем во Флоренции. Так интересно наблюдать, как украинцы, хотя и находятся далеко от дома, но придерживаются традиций, знают молитвы, поют, приходят с корзинами на освящение. В самом центре Флоренции украинской церкви дали помещение не так давно.
Опережая вопрос: корзинку с пасками привезли из Киева", – заверила ведущая программы "Светская жизнь".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес! Друзі, бажаю вам миру, тепла і злагоди! Цьогорічний Великдень зустрічаємо у Флоренціі. Так цікаво, спостерігати, як українці далеко від дому, але дотримуються традицій, знають молитви, співаюсь, приходять з кошиками на освячення. У самому центрі Флоренціі українській церкві дали приміщення не так давно. Випереджаючи питання :) кошик з пасками привезли з Києва :) P.S не забудьте, що ми для вас підготували Великодній подарунок. В неділю, у великодній вечір, будемо разом, о 21:00 на 1+1 наш великий святковий концерт «Вечір Прем‘єр»!

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Сразу после богослужения украинская певица и ведущая Ольга Цибульская высказала фанатам теплые слова поздравлений. Для пасхального образа она надела яркое синее вышитое платье с оранжевым орнаментом от украинского дизайнера Юлии Магдич.

"Христос Воскрес! Доставайте яички! Будем приветствовать друг друга" – призывает Цибульская.

 

Леся Никитюк тоже не осталась в стороне пасхальных традиций и "попала под раздачу" от священника – он ее обильно окропил водой, на что экс-ведущая программы "Орел и Решка" смешно отреагировала: "Отче, вы, наверное, меня очень любите и подписаны на меня в Instagram".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес!!! ️️️#паска #великдень #яйця

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

Украинский тренер и ведущая Анита Луценко выставила в своем Instagram фотографию с пасхальными яичками в форме венчика под которым не только поздравила своих сторонников, но и дала советы по питанию во время пасхальных праздников.

"Христос Воскрес! Прекрасного всем волшебного, светлого, семейного дня. А относительно еды сегодня ... помните, что завтра еда тоже будет и не надо есть как в последний раз. Тело – это храм души! Пусть он будет легким и уверенным в своей красоте и надежности. Желаю всем сегодня отношение к другим такого, как мечтаете к себе (с близкими и нет, знакомыми и незнакомыми)", – прокомментировала праздник Анита.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес! Прекрасного всем волшебного, светлого, семейного дня ? А относительно Еды сегодня...помните, что завтра еда тоже будет и не нужно есть как в последний раз) тело - это храм души! Пускай он будет легким и уверенным в своей красоте и надежности. Желаю всем сегодня отношения к другим такого как мечтаете к себе ( с близкими и нет, знакомыми и незнакомыми)

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе со своими близкими тоже побывала в одном из киевских храмов на Святой литургии. "Дикая семейка", как она еще часто называют своих родных, не только сделала несколько ярких фотографий, но и освятила пасхальные "атрибуты".

"Христос Воскрес! Счастья и мира ... Первая наша Пасха вчетвером", – написала Лилия Ребрик.

 

Украинский исполнитель Сергей Бабкин вместе со своей беременной женой Снежаной и дочерью с сыном тоже встретили солнечную Пасху. На фотографии вся семья Бабкиных счастливо улыбается среди цветущей растительности и поздравляет фанатов с величественным днем, держа пышные пасхальные корзинки.

"Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Будьте здоровы! Мира, добра и света в наших душах сердцах!", – от имени всей семьи поздравил Сергей Бабкин

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Телеведущий и актер Александр Скичко посетил утреннюю пасхальную службу и также оставил в своем Instagram красноречивое фото. На территории киевского храма с корзиной в руке он невольно вспомнил закон о языке и недавнюю президентскую гонку Петра Порошенко и Владимира Зеленского и пожелал, чтобы все украинцы объединились ради лучшего будущего в Украине.

"Христос Воскресе! Поздравляю с Пасхой! Желаю всем нам благополучия, любви и мира! И пусть этот праздник объединит всех нас ради лучшего будущего для Украины! Всех, кто в вышиванке и нет, кто говорит на украинском и русском, всех, кто из Виннице и Кривого Рога! Верю в Украину!" – отметил Скичко.

 

Победителем в номинации "Самый смешной пост дня" стал украинский хореограф Влад Яма. Танцор, известный не только своим талантом, но и лысиной, опубликовал смешное фото с пеной для бритвы на голове, имитируя глазурь, которой намазывают пасхальные куличи.

"Теплых праздников! Христос Воскрес!" – развеселил подписчиков Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕПЛИХ СВЯТ!.️ #христосвоскрес

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

Украинский исполнитель Михаил Хома (лидер DZIDZIO) тоже принял участие в пасхальном "марафоне" и опубликовал праздничный видеоролик в яркой рубашке с вышитым воротником.

"Вкусной вам паски, вкусной колбаски, хрена вам ко всему, наешьтесь и будьте немного добрее. Христос Воскрес!" – записал поздравление Хома на фоне церковного пения и колоколов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес !!!

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Оля Цибульская Катя Осадчая Пасха LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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