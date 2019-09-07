Освобождение украинцев из российского плена: как звезды реагируют на событие
24 задержанных моряка и еще 11 украинских политзаключенных вернулись из России домой. На аэродроме их встречали родные, президент Владимир Зеленский и политики. Знаковое событие не обошли знаменитые украинцы, которые публично прокомментировали его в сети.
Как известно, обмен пленными состоялся 7 сентября. Около 14 часов в "Борисполе" приземлился самолет, на борту которого были украинцы, незаконно заключенные в России. Обмен провели в формате 35 на 35: в Москву отправили россиян и пророссийски настроенных лиц, в частности, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.
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Знаковое событие растрогало всех украинцев. Не обошли событие и отечественные звезды, которые публично прокомментировали обмен пленными на своих страничках в фейсбук и инстаграм.
Маша Ефросинина
"Лучшие новости за последние годы!"– написала телеведущая.
Екатерина Осадчая
"Это лучшие новости! Ребята, мы вас так ждали, с возвращением! Спасибо за мужество и низкий поклон за все, что вам пришлось выдержать", – отметила Екатерина Осадчая.
Юрий Горбунов
Вслед за звездной женой, обмен пленными прокомментировал Юрий Горбунов: "Это случилось! Олег Сенцов и пленники в Украине! Они дома! Браво всем, кто приложил к этому усилия!"
Тарас Тополя
"Украинцы вернулись домой! Но борьба продолжается", – написал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.
Святослав Вакарчук
"Счастливый день для Украины! Спасибо всем причастным к тому, что наши ребята вернулись домой! Поздравляю всех родственников и близких наших героев... Я хочу сказать, что нам нужно сделать все, чтобы и другие политзаключенные, которые все еще остаются в российских тюрьмах, как можно быстрее вернулись на родную землю", – отметил политик и музыкант Святослав Вакарчук.