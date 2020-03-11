От идеи к премьере – 53 года: в прокат выходит фильм "Толока" по мотивам творчества Шевченко

На широкий экран 12 марта выходит лента мэтра украинского кино Михаила Ильенко "Толока". Это первый за время независимости фильм, снятый по мотивам творчества Тараса Шевченко. В основе сценария баллада "У той Екатерины".

О чем фильм "Толока"

В ленте одна украинская хата в центре событий украинской истории последних 400 лет. От нашествия татар, Полтавской битвы, Запорожской сечи и до большевистской оккупации, Сталина, Голодомора, "гитлеровцев", Чернобыля, российской агрессии и аннексии Крыма.

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Главная героиня Екатерина и ее дом фактически путешествуют веками. И каждый раз после разрушительных исторических событий Екатерина собирает субботник. Вместе крестьяне отстраивают дом.

Этот фильм о том, что нас никто не уничтожит и никогда. Они хотели похоронить нас, но не знали, что мы семена,

– рассказала актриса Иванна Ильенко.



Иванна Ильенко / Кадр из фильма "Толока"

Как появилась идея

Сам фильм "Толока" прошел бурный путь от замысла автора Михаила Ильенко и до выхода на широкий экран. Идея снять картину по мотивам баллады Тараса Шевченко появилась еще в 1967 году. Именно тогда украинское кино переживало своеобразный расцвет, появилась течение украинского поэтического кино, которое заметно отличалось от советского.

Кто финансировал фильм?

Романтическая баллада "Толока" создана компанией "Ильенко Фильм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Прокатом ленты занимается компания Ukrainian Film Distribution. Кинопроект "Толока" стал одним из победителей 3 конкурсного отбора Госкино.



В результате дофинансирования картина получила государственную финансовую поддержку в размере почти 28,4 миллиона гривен, что составляет 98% от общей стоимости производства.

Только в 2013 году "Толока" получила шанс на воплощение. Но вскоре съемки прекратились на 5 лет из-за начала войны на Донбассе и аннексии Крыма. Режиссер фильма Михаил Ильенко отметил, что такие фильмы невозможно было снять в Советском Союзе.



Михаил Ильенко / 24 канал

Современная история Украины внесла свои коррективы в сценарий. Аннексия Россией Крыма и начало войны на Донбассе стали частью кино. Символично в финальном эпизоде фильма, который происходит в Крыму, снялся Ахтем Сейтаблаев.

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Первыми зрителями ленты стали военные и жители прифронтовых территорий. Команда фильма показала ленту в более 20 городах и поселках Донбасса.

Всеукраинский прокат 12 марта. С каждого проданного билета 7 гривен перечислят в фонд поддержки армии "Вернись живым".

Смотрите трейлер к фильму "Толока":