Отдых в Украине 2020: здесь стоит остановиться!

Наша страна настолько разнообразна, что здесь можно придумать отдых на любой вкус. Предостережением сейчас является то, что в Украине продолжаются карантинные ограничения, но впоследствии, из-за вероятной отмены всех авиарейсов по миру, нам придется в этом году познавать культуру своей страны.

После пандемии коронавируса в мире немало стран закроют границы для туристов из-за опасности еще большего распространения COVID-19. Специалисты уже предполагают, что пригодится именно локальный туризм, спрос на который возрастет в этом году. Даже если у вас будет недостаточно средств для роскошной отпуска в Украине, а путешествовать все же захочется, то мы вам продемонстрируем большое количество идей и вариантов бюджетной отпуска. Сайт 24 канала подготовил интересные предложения, где отдохнуть в Украине в 2020 году.

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Отдых на море в Украине

Здесь выбор большой, ведь наша страна омывается двумя морями: Азовским и Черным. И выход к ним в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а также в Автомной Республике Крым, которуя сейчас оккупирована Россией, поэтому рассматривать ее как вариант отдыха мы не будем.

Запорожье в этом списке некоторых может удивить, ведь его курорты малоизвестны. Тем не менее, кроме теплого Азовского моря, туристы здесь найдут еще и лечебные грязи и минерализованные подземные воды. Поэтому сюда полезно ездить лечиться.

Среди списка лучших курортов этой области Бердянск, Кирилловка, Охримовка, Мироновка, Новоконстантиновка.



Отдых на море: Бердянск, Запорожье

В Херсонской области, как и в Одесской области, невероятно большой выбор курортов. Для туристов здесь предлагают сразу два моря, на выбор.

Азовское море вы найдете в Генгорци, Геническе, Стрелковом, Комисаровске, Счастливцево. Черное – Железный Порт, Скадовск, Лазурное, Приморское (Большевик), Хорлы, Арабатская Стрелка.

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Железный Порт подойдет для молодежи, ведь здесь много клубов и баров

В Николаевской области не такой богатый выбор, но он компенсируется качеством. Среди известных курортов отмечают Коблево, Рыбаковку, Очаков, Кинбурнскую косцу, Морское, Луговое, Черноморку.



Коблево – замечательный отдых на Николаевщине

Сам город Одесса является курортом, хотя рекреационным его трудно назвать, скорее для активного отдыха молодежи. В Одесской области есть такие известные курорты, как Затока, Каролино-Бугаз, Черноморск, Грибовка, Сычевка, Приморское.



Затока, Одесская область

Поэтому, как видим, выбор большой и рассчитан на любой размер кошелька.

Отдых на природе

Для ценителей эко-туризма в Украине просто-таки природные клондайки. Здесь выбор невероятно велик: есть и горы, и реки, и степи, и каньоны, и луга…

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Для тех, кто любит сплавы или всегда мечтал попробовать это, есть Днестровский, Буцкий, Тетеревский, Смотрицкий, Арбузинский (Николаевский, который является очень быстрым и опасным, а еще старейшим в Украине), Актовский и Коростышевский каньоны. Сразу стоит предупредить, что Николаевский более опасный, поэтому здесь сплавляться стоит только профессионалам.



Отдых в Украине: Буцкий каньон

Для кого выражение "Лучше гор могут быть только горы" правда, существует невероятная красота Карпат с пиками Говерла, Синяк, Хомяк и др. Кстати, в Карпатах недавно сделали такое новшество, как карпатское море.

Херсонские степи не оставят никого в покое, особенно в сезон цветения, ведь они превращаются многообразие цветов. Вы стоите, а поле настолько широкое, что кажется, еще немного и заглянете за край земли. И нет конца этому зрелищу. И вдыхается полной грудью. И чувствуешь, как "железная рука города" отпускает. Тут начинается свобода! Настоящая, бескрайняя ...



Невероятная природа Херсонщины

Про реки Украины и возможности такого отдыха можно писать бесконечно ... Поэтому мы просто назовем самые большие, на которых можно интересно отдохнуть: Днепр (крупнейшая река нашей страны), Южный Буг, Западный Буг, Днестр. Кстати, относительно отдыха на реке, не забудьте про французскую Ривьеру Залещики, а также про Херсонщину.

Замки и культурное наследие

Здесь тоже можно писать бесконечно, но все же не вспомнить вообще о такой важной вехе – будет просто кощунством. Ведь на территории Украины есть множество хороших замков: Мукачевский, Жовковский, Збаражский, Каменец-Подольский, Хотинский, Свиржский, Червоногруд, Белгород-Днестровский, и еще, и еще, и еще ...

И это только замки, а еще есть исторически важные здания, города-архитектурные объекты (например, Львов) и многое другое.

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А еще – для тех, кто не смог в этом году попасть в пустыню Египта, для вас есть прекрасная альтернатива – крупнейшая пустыня в Европе, расположившаяся на Херсонщине. Речь идет про Олешковские пески. Более того, сейчас здесь придумали замечательную аттракцию – катание на квадракциклах!



Олешковская пустыня

К чему это все? Вероятно, для того, чтобы объяснить, что отдых в Украине ни чем не хуже, чем за рубежом. С каждым годом он становится все более привлекательным, ведь появляется понимание такого понятия как сервис. Желаем вам хорошего отдыха на Родине.