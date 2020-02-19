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Ожидания и реальность: Alyona Alyona высмеяла эротические фото красавиц с отдыха

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Alyona Alyona высмеяла типичные курортные фото / Instagram / @alyona.alyona.official

Украинская певица Alyona Alyona раз доказала, что является "королевой самоиронии". В сети она публично потроллила типичные эротические фото красавиц с отдыха.

Как известно, Alyona Alyona является одной из самых успешных рэп-исполнительниц Украины. Но звезда известна общественности не только благодаря музыке, но и своим блогом в инстаграме. Там артистка охотно делится с поклонниками будничными кадрами, которые часто вызывают смех. Все потому, что Alyona Alyona остроумно умеет высмеять свои пышные формы и не боится стоять перед камерой в откровенных нарядах.

К теме: Как Alyona Alyona стала одной из самых успешных рэперш Украины: воспоминания артистки

Сейчас звезда хип-хопа отдыхает на Бали, поэтому не обошла вниманием типичные эротические фотографии, которые блогеры публикуют в сети. Alyona Alyona в закрытом черном купальнике отдыхала в бассейне и сделала знаменитую подборку из серии "ожидания и реальность". На одном снимке она удачно демонстрировала популярные фотопозы, а вот на другом – смешные кадры, которые обычно и получаются при курортных фотосессиях. Так, подписчики блога могут посмотреть, как Alyona Alyona выныривает из бассейна, релаксирует на надувном матрасе и загорает на шезлонге.

С удовольствием посмеялась рэперша и с того, как она садилась на надувной матрас. Пышнотелая Alyona Alyona сделала замедленную съемку, что рассмешило всех сторонников сети. Кроме этого, артистка вспомнила детство и запрыгивала в бассейн. "Пускаю волны", – подписала забавные кадры она. 

Неизвестно, сколько еще продлится отдых Alyona Alyona на Бали, ведь артистка с командой отправилась туда на длительное время. Однако сторонники в восторге от ее чувства юмора и ожидают новых курьезных фотографий. А некоторые подписчики блога рэперши уже призывают ее вернуться в Киев с клетчатыми сумками и новыми треками. 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Курьезные новости Индонезия Отдых Alyona Alyona
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