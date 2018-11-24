Перед первым прямым эфиром шоу "Х-фактора" одна из участниц попала в ужасную аварию

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Маргарита Двойненко
Маргарита Двойненко / Фото из открытых источников

За несколько дней до первого прямого эфира одна из участниц грандиозного певческого шоу "Х-фактор" Маргарита Двойненко попала в ужасную аварию.

Как отметили организаторы шоу, девушка получила около 20 переломов.

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Пришлось срочно менять номер, ведь осталось всего несколько дней до первого прямого эфира "Х-фактор" 9 сезон. По словам конкурсантки, она так сильно и не оглядываясь бежала к своей мечте, что немного не рассчитала собственные силы.

Тяжело вспоминать о том, что произошло. Никто из нас не застрахован в жизни ни от чего. Наверное так суждено. Я сменила не только номер для первого эфира, но и жизненные ценности. Мне очень сложно, но все меня поддерживают,
– рассказала Маргарита.

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Однако это не стало препятствием для Маргариты, она решила продолжить борьбу на шоу. Участница вышла на сцену и очаровательно исполнила песню группы KAZKA – "Плакала".

Членам жюри – Насте Каменских, Андрею Данилко, Дмитрию Шурову и Олегу Виннику – очень понравилось ее выступление, однако не удержались они и от критики.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Маргариты Двойненко (видео загрузится позже).

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: Музыка Аварии и ДТП LifeStyle
Источник: 24 Канал
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