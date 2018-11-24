Перед первым прямым эфиром шоу "Х-фактора" одна из участниц попала в ужасную аварию

За несколько дней до первого прямого эфира одна из участниц грандиозного певческого шоу "Х-фактор" Маргарита Двойненко попала в ужасную аварию.

Как отметили организаторы шоу, девушка получила около 20 переломов.

Читайте также: Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры

Пришлось срочно менять номер, ведь осталось всего несколько дней до первого прямого эфира "Х-фактор" 9 сезон. По словам конкурсантки, она так сильно и не оглядываясь бежала к своей мечте, что немного не рассчитала собственные силы.

Тяжело вспоминать о том, что произошло. Никто из нас не застрахован в жизни ни от чего. Наверное так суждено. Я сменила не только номер для первого эфира, но и жизненные ценности. Мне очень сложно, но все меня поддерживают,

– рассказала Маргарита.



Девушка сломала ногу

Однако это не стало препятствием для Маргариты, она решила продолжить борьбу на шоу. Участница вышла на сцену и очаровательно исполнила песню группы KAZKA – "Плакала".

Членам жюри – Насте Каменских, Андрею Данилко, Дмитрию Шурову и Олегу Виннику – очень понравилось ее выступление, однако не удержались они и от критики.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление Маргариты Двойненко (видео загрузится позже).

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".