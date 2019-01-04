Петр Порошенко назвал лучшие украинские песни 2018 года: интересная подборка

130 Читати новину українською
Петр Порошенко назвал лучшие украинские песни 2018 года
Петр Порошенко назвал лучшие украинские песни 2018 года / tet.tv

Президент Украины Петр Порошенко успел не только подвести итоги политических достижений, но и составить список лучших песен 2018 года.

Соответствующий плейлист Президент опубликовал на своей странице в Facebook. Петр Порошенко признался, что писать и петь на украинском стало своеобразным трендом, который следует поддерживать. Кроме этого, он подчеркнул многообразие отечественной музыки.

Читайте также: Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение

"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка – от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", – отметил Петр Порошенко.

В список лучших хитов, которые отметил глава государства, вошли популярные песни, известные каждому меломану. Петр Порошенко определил 7 треков, которые его поразили в 2018 году.

Джамала "Крила": смотрите видеоклип

 

Onuka "Strum": смотрите видеоклип

 

ТНМК "Янголи": смотрите видеоклип

 

Лінія Маннергейма "Де твоя лінія?": смотрите видеоклип

 

Антитіла "Лови момент": смотрите видеоклип

 

Один в каное "Ікони": смотрите видеоклип

 

KAZKA "Плакала": смотрите видеоклип

 

Теги: Новости Украины Петр Порошенко LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
сегодня 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
42
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
7123
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
сегодня 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 266
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
сегодня 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
344
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
64598
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 614
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук