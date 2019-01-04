Петр Порошенко назвал лучшие украинские песни 2018 года: интересная подборка

Президент Украины Петр Порошенко успел не только подвести итоги политических достижений, но и составить список лучших песен 2018 года.

Соответствующий плейлист Президент опубликовал на своей странице в Facebook. Петр Порошенко признался, что писать и петь на украинском стало своеобразным трендом, который следует поддерживать. Кроме этого, он подчеркнул многообразие отечественной музыки.

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"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка – от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", – отметил Петр Порошенко.

В список лучших хитов, которые отметил глава государства, вошли популярные песни, известные каждому меломану. Петр Порошенко определил 7 треков, которые его поразили в 2018 году.

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