Певец Kishe попал в ДТП: никто не пострадал – фото

Популярный украинский певец Kishe (настоящее имя – Андрей Кише) попал в ДТП в Киеве. В результате столкновения артист не пострадал.

Авария произошла вечером 3 апреля на бульваре Дружбы народов. По словам представителей Kishe, инцидент произошел очень неожиданно, поэтому он не сумел избежать ДТП. При этом артист пытался избежать лобового столкновения двух машин.

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Обычное, даже банальное ДТП. Во время перестроения из одного дорожного ряда в другой водитель машины впереди резко затормозил. Было принято решение поворачивать вправо и спасать ситуацию, чтобы не было лобового столкновения. Никто не пострадал физически, пострадали только машины, которые застрахованы. Продолжается урегулирование вопроса о материальном возмещении,

– рассказал в эксклюзивном комментарии LifeStyle 24 представитель Kishe.

Во время столкновения популярный артист спешил с выступления на встречу со страховым агентом, чтобы позаботиться о соответствующих документах для своего авто и жены. Если бы Kishe не вывернул руль вправо, то у машины, стоимость которой достигает 150 тысяч долларов, имела бы значительно больше повреждений.

"Он водитель со стажем 20 лет. Андрей сначала пытался затормозить, однако дистанция была слишком мала. Это вина самого водителя, Андрея, ибо он не придерживался дистанции... Ему удалось спасти машину от больших повреждений и срабатывания подушек безопасности", – добавил представитель Kishe.



Певец Kishe попал в ДТП / Обозреватель

Авария с участием Kishe / Обозреватель

Сам участок дороги, где произошло ДТП, является очень аварийным. Даже во время оформления аварии там произошло еще одно столкновение. По словам представителя Kishe, это вызвано большим количеством рекламных щитов, которые часто отвлекают водителей от дороги. Поэтому часто машины резко останавливаются возле светофора.

На этом участке аварии случаются ежедневно, а то и несколько раз на день. Там должны быть скоростные лимиты и меньшее количество рекламы,

– отметил он.

Стоит отметить, что это не первая авария с участием Андрея Кише, которая произошла за последние 2 месяца. Представитель артиста рассказал, что возле вокзала в его авто прокололи все шины. А недавно команда Kishe обратилась ко всем водителям быть корректными: во время выступления артиста его припаркованное авто повредили, а виновник не оставил никаких данных для возмещения компенсации.

"После возвращения с гастролей такая ситуация уже второй раз повторилась у Андрея. Вблизи железнодорожного вокзала были повреждены все колеса, авто тогда эвакуировали. Мы понимаем, что есть поклонники или же "поклонники". Второй случай был похож на обычную неосторожность другого водителя", – поделился представитель артиста.

Жизни Андрея Кише ничего не грозит, а машина подлежит ремонту. Поэтому представители Kishe обратились к поклонникам певца не поднимать паники в сети. Сам Андрей Кише планирует и в дальнейшем садиться за руль внедорожника и не будет обращаться за помощью к частному водителю, который есть в команде артиста.