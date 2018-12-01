Пиджак на голое тело: Меган Фокс поразила блестящим выходом

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Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram/ @meganfox__fan

32-летняя американская актриса некоторое время не появлялась перед камерами папарацци. Однако недавно голливудская звезда появилась в эфире популярной американской программы. Визит в студию стал одним из самых эффектных ее выходов.

Звезда фильмов "Черепашки-ниндзя" и "Игры страсти" посетила шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире" ( "Watch What Happens Live с Энди Коэном") в пятницу, 30 ноября.

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Меган Фокс решила выбрать эффектный наряд для популярной телепрограммы. Она надела костюм, декорированный золотыми пайетками, с черными шелковыми лацканами. Пиджак с глубоким декольте она решила надеть на голое тело. К такому блестящему образу она надела туфли-лодочки на каблуках. Ее волосы были выпрямлены и ровно разделены, а глаза подведены темным карандашом. Голливудская актриса дополнила образ яркой красной помадой.

Меган Фокс
Меган Фокс выбирает костюм / Instagram / @meganfox__fan

Меган Фокс
Голливудская звезда в костюме в пайетки / Instagram / @meganfox__fan

Меган Фокс

Макияж Меган Фокс для визита на телепрограмму "Смотри, что случилось в прямом эфире" / Instagram / @meganfox__fan

Стоит напомнить, недавно Меган Фокс опубликовала в сети снимки со своей мамой Глорией. Звезда делилась с поклонниками фотографиями с семейного отдыха в Турции.

Теги: LifeStyle Мода Меган Фокс Голливуд
Источник: 24 канал
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