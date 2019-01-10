Пьяный Брюс Уиллис засветился в ночном клубе Лондона: неожиданные фото

Любимый герой миллионов "крепкий орешек" почти пропустил допремьерный показ фильма "Стекло", в котором играет одну из главных ролей. Вечером накануне премьеры Брюс Уиллис хорошенько погулял в одном из ночных клубов Лондона.

Неожиданные снимки знаменитого голливудского актера появились на сайте Splash News. Как сообщает издание, 63-летний Брюс Уиллис едва держался на ногах и ругался с людьми, которые смеялись над его состоянием.

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"Крепкий орешек" отдыхал в одном из самых престижных ночных клубов Лондона, что находится в центральном районе. Из заведения Annabel's 63-летний Брюс Уиллис не смог выйти самостоятельно, ему помогала его охрана. Ребята посадили актера в машину, которая уже ждала его у входа.

Для светского мероприятия, которое организовал журнал GQ, отец пятерых дочерей надел небесно-голубую рубашку, пуговицы которой к концу вечеринки были расстегнуты к груди. Его галстук оказалась в руках охранника, который подавал ему руку, когда тот спускался с лестницы ночного клуба.



"Крепкий орешек" возвращается с вечеринки, организованной журналом GQ / Splash News ​



Брюс Уиллис при выходе из ничего клуба​ / Splash News



Голливудский актер переборщил с алкоголем на вечеринке в Лондоне​ / Splash News



Брюс Уиллис в машине по дороге домой​ / Splash News