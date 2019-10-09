По примеру Трампа: герцоги Сассекские нашли способ борьбы со скандальными новостями

Принц Гарри и Меган Маркл активно взялись улучшать свой имидж, ведь скандальные новости существенно повлияли на благосклонность британцев. Сейчас герцоги Сассекские решили публично комментировать резонансную информацию и самостоятельно давать отпор журналистам.

Как сообщают инсайдеры Vanity Fair, принц Гарри и Меган Маркл начали кардинально менять сотрудничество с журналистами. После серии скандальных новостей они решили нанять на работу человека, который будет заниматься их личным сайтом и инстаграм-страницами. Им стал 26-летний Дэвид Уоткинс, который еще летом 2019 года запустил официальный блог герцогов Сассекских.

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Таким образом королевская семья усилила "войну" с таблоидами. Теперь принц Гарри и Меган Маркл будут сами информировать общественность о деталях их работы и давать объяснения по скандальной информации. Первое официальное письмо пара уже разместила на сайте, рассказав о судебном иске против британских таблоидов.

Герцог и герцогиня хотят занять положение над прессой, и инстаграм помогает им в этом. Они охватывают огромную аудиторию, делая таблоиды аутсайдерами. Для Гарри это удобный способ отсечь прессу, потому что он ненавидит ее. Он намерен наказать журналистов за тот вред, который они нанесла его матери и жене,

– отметил инсайдер.

Принц Гарри предлагал своим родственникам прекратить взаимодействие со СМИ еще до романа с Меган Маркл. Инсайдеры утверждают, что внук британской королевы хотел взять публичный имидж монархии под собственный контроль. Достичь этого можно с помощью блогов или персональных страниц. Однако тогда представители Букингемского дворца только частично прислушались к предложению принца Гарри, создав инстаграм-страницы.

В то же время такая практика не нова для Голливуда, ведь многие американские знаменитости и политики самостоятельно управляют своим имиджем благодаря сети. К примеру, глава Белого дома Дональд Трамп ежедневно отчитывается перед общественностью в твиттере, уменьшая количество пресс-конференций.

Что известно о "войне" герцогов Сассекских с прессой?

В первые дни октября стало известно, что принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. Герцог Сассекский обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям. Букингемский дворец подтвердил информацию о предстоящей судебной тяжбе, скрывая детали дела. Инсайдеры утверждают, что ни королева Елизавета II, ни ее представители не поддерживают такого решения принца Гарри.

Однако это не единственный шаг супругов в "войне" с прессой. Жена принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцогиня заявила, что журналисты неправомерно воспользовались ее личным письмом к отцу. Частная переписка опубликовали в таблоиде, нарушив политику конфиденциальности королевской семьи и авторские права.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающие кампании против частных лиц, не думая о последствиях,

– заявил принц Гарри.

Такие действия уже назвали "тотальной войной", а новости о герцогах Сассекских оказались на первых полосах британских газет.