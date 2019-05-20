Победитель Евровидения-2019 вернулся в Нидерланды: как встретили Дункана Лоренса – фото
Финал песенного конкурса Евровидение-2019 прошел 18 мая в Тель-Авиве, на котором победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade.
По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 баллf. После победы на Евровидении-2019 Дункан Лоренс уже вернулся в Нидерланды.
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В амстердамском аэропорту Схипхол встречали певца поклонники, журналисты и бабушка Дункана. В интервью после объявления результатов в Израиле Лоренс заявил, что получение победы – это самое удивительное чувство, которое он когда-либо мог испытать.
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У меня нет слов, чтобы описать эту победу. Я могу посоветовать всем, что нужно верить и следовать своим мечтам, ведь мечты сбываются! Все было неожиданно. И в следующем году Евровидение пройдет в нашей стране! Да!
– заявил артист.
Как встречали Дункана Лоренса в аэропорту: смотрите видео
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Что интересно, представитель Нидерландов на Евровидении-2019 сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей.
Дункан Лоренс / Instagram / @itsduncanlaurence
Дункан Лоренс / Instagram / @itsduncanlaurence
Смотрите видео: выступление Дункана Лоренса на финале Евровидения-2019