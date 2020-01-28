Победитель "Голоса страны-1" Иван Ганзера попал в ДТП: никто не пострадал

Украинский певец Иван Ганзера, который в 2011 году был победителем первого сезона "Голоса страны", попал в ДТП. Авария произошла, когда он с женой ехал на концерт в Полтаву. В результате столкновения никто не пострадал.

В эксклюзивном комментарии журналистам LifeStyle 24 Иван Ганзера рассказал детали инцидента. По его словам, авария произошла неожиданно, а столкновения с другой машиной невозможно было избежать. Виновниками ДТП были иностранцы, которые не понимали ни украинского, ни русского языков. Документов с собой или страховки на машину они не имели, а технический паспорт был зарегистрирован на оккупированной территории Донбасса.

Читайте также: Задержали иностранца, который обокрал машину MARUV

"Мы ехали, наше авто подрезали. За рулем была жена. Банальная ситуация на дороге. В салоне машины, которая это сделала, были люди арабской внешности, которые совсем не разговаривали на русском или украинском языках. Все, что у них было по документам – это техпаспорт, зарегистрированный в Макеевке, на неподконтрольной Украине территории. Страховки не было. Полиции так и не дождались, ожидали патрульных 1,5 часа и уехали", – поделился Иван Ганзера.

Артист добавил, что правоохранители перезвонили ему и объяснили, что на момент вызова не было свободных экипажей. Сейчас машина Ивана Ганзеры находится на СТО, а ремонтировать ее певец будет за собственные средства, поскольку доказать вину иностранцев фактически невозможно.

У нас не было видеорегистратора, поэтому доказать, что они сделали опасный маневр – невозможно. Согласно правилам, скорее мы виновны, потому что можно сказать, что не держали дистанцию. Но как ее можно держать, если человек тебя обгоняет и перед тобой резко останавливается. Мы тормозили, но столкновения невозможно было избежать,

– пояснил он.

Звездные супруги отделались испугом и незначительными царапинами. Сейчас жена Ивана Ганзеры, как и сам певец, оправляются от пережитого.

"Отделались легким испугом. Жена боится пока смотреть на машины. Это у нее впервые в жизни, она очень аккуратно ездит, медленно. Поэтому, мне кажется, у нас все так обошлось, только материальным ущербом", – добавил Иван Ганзера.