Поклонники Мадонны заподозрили ее в увеличении ягодиц: курьезные фото

Перед Новым годом популярная певица Мадонна выступила вместе со своим 13-летним сыном Дэвидом Бандой, который аккомпанировал ей на гитаре, в гей-баре Stonewall Inn в Нью-Йорке. После выступления сеть взорвалась обсуждением пятой точки артистки.

На сцене Мадонна выступила в кожанке, блестящем топе и темных джинсах. Однако после выступления поклонники заговорили не о концерте, а о ягодицах певицы, которые заметно увеличились в размерах.

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Так, сеть заподозрила, что, вероятно, звезда вставила себе импланты в ягодицы. Но другие фаны не были такими категоричными и сказали, что Мадонна могла прикрепить микрофон или аккумулятор к брюкам, или же неудачно заправить рубашку.