Поклонники Мадонны заподозрили ее в увеличении ягодиц: курьезные фото

204 Читати новину українською
Мадонна
Мадонна / www.gettyimages.com

Перед Новым годом популярная певица Мадонна выступила вместе со своим 13-летним сыном Дэвидом Бандой, который аккомпанировал ей на гитаре, в гей-баре Stonewall Inn в Нью-Йорке. После выступления сеть взорвалась обсуждением пятой точки артистки.

На сцене Мадонна выступила в кожанке, блестящем топе и темных джинсах. Однако после выступления поклонники заговорили не о концерте, а о ягодицах певицы, которые заметно увеличились в размерах.

Читайте также: Полиция задержала 19-летнего сына супермодели Синди Кроуфорд: неожиданные детали

Так, сеть заподозрила, что, вероятно, звезда вставила себе импланты в ягодицы. Но другие фаны не были такими категоричными и сказали, что Мадонна могла прикрепить микрофон или аккумулятор к брюкам, или же неудачно заправить рубашку.

 

 

Теги: Музыка LifeStyle Курьезные новости Мадонна
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 410
Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
2 января 16:27 Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
3478
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
2 января 10:01 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 905
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
1 января 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 40440
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
1 января 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
59779
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 184
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук