После борьбы с онкозаболеванием Янина Соколова запускает медиа-проект: трогательные фото
Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова 22 мая сделала откровенное признание: на протяжении 7 месяцев она боролась с онкологией. В сети знаменитая украинка не скрывала изменений во внешности, вызванных химиотерапией, и трогательными снимками анонсировала свой новый медиа-проект.
Янина Соколова рассказала в Facebook, что даже во время лечения она не прекращала работать. За время борьбы с раком журналистка создала 30 эфиров "Рандеву с Яниной Соколовой" и "КИНО" с Яниной Соколовой, 20 выпусков "Вечер с Яниной Соколовой", завоевала 2 серебряные кнопки YouTube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионных курса в Screen School, издала книгу "Пушкин на каждый день", сыграла в театре и кино и стала продюсером фильма про армию WE ARE SOLDIERS.
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Однако на достигнутом целеустремленная украинка решила не останавливаться: после пережитого журналистка стремится создать медиа-проект, который будет вдохновлять других на борьбу с болезнью. Янина Соколова уже создала коллаборацию с солистом группы "Друга ріка" Валерием Харчишином и актрисой Валерией Ходось. Совместно они воплотят в жизнь проект с названием "Я, Нина". В его рамках планируется выпустить фильм, песню и книгу про пережитый рак.
Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть... счастливыми. Даже в этот скверный период... Вы не увидите там усталой обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Ибо спасение от рака – это любовь,
анонсировала Янина Соколова.
Янина Соколова перенесла рак / Facebook / @Yanina Sokolova
Звезды уже приняли участие в трогательной фотосессии, в которой журналистка предстала в парике и без него. На снимках Янина Соколова с участниками проекта "Я, Нина" демонстрируют, как можно вернуться к привычной жизни после рака.
"Женщина начинает дышать полной грудью и действует так, как не действовала бы никогда раньше. Она снимает парик в прямом эфире, открыто говорит о пережитом и исследует новые грани своей чувственности. Выдержав натиск излишне любопытных коллег и столкнувшись с глубоким одиночеством, Нина находит в себе силы, чтобы начать все с новой страницы", – говорится в анонсе.
Янина Соколова, Валерий Харчишин и Валерия Ходось / Yanina.life
Янина Соколова поборола рак / Yanina.life
Журналистка Янина Соколова преодолела онкозаболевание / Yanina.life
Известная телеведущая Янина Соколова / Yanina.life
Кто такая Янина Соколова?Это популярная украинская телеведущая, которая вела немало телепрограмм. В частности, "Все деньги мира", "Утро на Интере", "Завтрак с 1+1", "Утро на Пятом", "Кино с Яниной Соколовой", а также "Вечер с Яниной Соколовой". Несмотря на журналистскую карьеру Янина Соколова приняла участие в 18 фильмах, которые принесли их успех. Талантливая украинка также с легкостью выходила на сцену театра, выступая в спектаклях.
Относительно личной жизни, то Янина Соколова вышла замуж в 2010 году. Ее избранником стал банкир Владимир Литвин. Звездные супруги воспитывают двух сыновей – Николая и Мирона.
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