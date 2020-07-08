Ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский почтил заслуги звезд украинского шоу-бизнеса. 7 июля состоялась церемония награждения Потапа, Ирины Билык, Маши Ефросининой, Тины Кароль и Арсена Мирзояна, которые успели похвастаться государственными наградами.

27 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград – орденов и почетных званий – более 200 украицам. Среди них оказались и звезды первого эшелона отечественного шоу-бизнеса, которые давно получили признание публики. Почетная церемония вручения наград состоялась вчера, 7 июля. 24 канал предлагает узнать, как это было.

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Звание "Заслуженный артист Украины" получили рэпер и продюсер Потап и певец Арсен Мирзоян. Для знакового дня они одели черные классические костюмы и темные рубашки, соблюдая деловой стиль. Любимцы миллионов соблюдали карантин и не забыли о защитных масках.

В инстаграм-профиле Потап признался, что как артист он вполне реализовался, поскольку имеет армию преданных поклонников, является продюсером самых успешных проектов и автором неоспоримых хитов, а любимое дело приносит ему достойную прибыль. Однако, как выяснилось, он с детства мечтал, чтобы артиста хип-хоп жанра наградили государственной наградой.

В то же время Арсен Мирзоян также показал государственную награду "Заслуженный артист Украины" в инстаграме и лаконично написал: "Держу фасон! Спасибо". Его жена Тоня Матвиенко поддержала любимого и прокомментировала: "Ты большой молодец. Мой самый лучший в мире". Арсен Мирзоян получил звание "Заслуженный артист Украины" / Фото: Офис Президента Украины Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Am (@arsen_mirzoian) 7 Июл 2020 в 3:55 PDT

Певиц Тину Кароль и Ирину Билык наградили орденами княгини Ольги III степени, который вручается женщинам за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность. Ирина Билык для мероприятия выбрала черное платье длины макси с ярким цветочным принтом и массивными босоножками на танкетке. Насыщенный макияж, легкая укладка и многочисленные аксессуары завершили ее look.

Новым достижением звезда поделилась в инстаграме и поблагодарила поклонников и команду, которые помогли ей получить государственную награду: "Невероятно светлый день и награда для меня и выдающихся людей Украины. Радовалась за коллег и всех, кто присутствовал в зале. Еще раз моя благодарность поклонникам, моей команде и родным", – написала Билык.

Тина Кароль для награждения орденом княгини Ольги III степени выбрала деловой аутфит черного цвета, состоящий из платья длины миди прямого кроя и жакета с золотистыми пуговицами. Образ завершила босоножками на каблуках и золотыми украшениями.

Ведущая Маша Ефросинина получила орден "За заслуги" III степени. На официальном мероприятии она появилась в укороченных брюках кремового цвета с высокой талией и широким поясом, которые дополнила шелковой персиковой рубашкой. Она завершила look туфлями-мюли с леопардовым принтом, которые стали удачной изюминкой, и лаконичными цепочками на шее.

В инстаграм-посте Маша Ефросинина призналась, что эта государственная награда за общественную и социальную деятельность стала для нее неожиданностью. Она всегда мечтала получить телепремию за собственное шоу и активно совершенствовалась. Однако ее благотворительная деятельность вне телевидения была по зову души из благодарности за народную любовь, потому ведущая не рассчитывала, что она будет оценена как заслуга государственного уровня.