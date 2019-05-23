Потап и Настя Каменских вместе: в сети появились романтические фото пары

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Потап и Настя Каменских вместе - фото пары
Потап и Настя Каменских / tsn.ua

В четверг утром, 23 мая, сеть всколыхнула новость о бракосочетании знаменитых украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских. Вслед за распространением в сети появились романтические фотографии влюбленных, которые они не решались показывать поклонникам.

О свадьбе Потапа и Насти Каменских сообщили на официальной странице группы MOZGI, а также артист опубликовал в своем YouTube-канале видеоролик, в котором признается певице в любви.

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Также сразу после разглашения тайны на сайте ТСН появились их совместные кадры, на которых они обнимаются, делают кофе на кухне, а также играют с домашним любимцем, собакой Мими. Несмотря на то, что звезды часто делились совместными фотографиями на страницах в Instagram, снимки такого характера поклонники имеют возможность увидеть впервые.

Потап и Настя Каменских женятся – романтические фото пары

 

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Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Настя Каменских Потап Потап и Настя Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
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