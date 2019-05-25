Позвать замуж на Каннском кинофестивале: 63-летний миллионер сделал предложение своей любимой

В мире завершается одно из самых громких событий года – Каннский кинофестиваль. В 2019 году мероприятие длилось с 14 по 25 мая, на него приехали сотни знаменитостей. Так, кое-кто решил превратить красную дорожку в место для признания в любви под прицелом множества папарацци и взглядов звезд. 63-летний миллионер Милос Кант сделал предложение своей возлюбленной 25-летней Маргарите Аран.

Миллионер позвал замуж звезду португальского шоу "Love on Top" Маргариту Аран после шести недель отношений. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Милос Кант, который является владельцем "Greek club" и старше любимой на примерно 40 лет, сделал так, чтобы о его признании заговорили все, а именно выбрал для этого красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Смотрите видео: как 63-летний миллионер сделал предложение 25-летней возлюбленной в Каннах

Как пишут западные СМИ, Аран и Кант познакомились в клубе "Принцесса" в Люцерне (Швейцария), когда девушка танцевала топлес. Так, их роман начался 15 апреля.

Также, как сообщают журналисты, 63-летний миллионер негативно реагирует на критику в сети и защищает Маргариту от "хейтеров". Между тем, на своей странице в Instagram мужчина часто публикует откровенные снимки 25-летней девушки и признается ей в любви.