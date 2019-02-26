Представитель НСТУ сам подтвердил кандидатуру MARUV – СТБ об отборе артистов на Евровидение-2019

Телеканал СТБ официально прокомментировал скандал вокруг победительницы Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 MARUV, которая не подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НСТУ) и не поедет представлять Украину на конкурсе в Израиле.

Телеканал обнародовал официальный комментарий на сайте stb.ua. В заявлении отмечается, что имя представителя от Украины зависит исключительно от Общественного вещателя.

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Критерии отбора участников Национального отбора

В СТБ утверждают, что основным должна быть песня – качественная авторская песня без плагиата и желание артиста представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Как происходит отбор артистов в прямых эфирах

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"СТБ в течение первого этапа отбора (внеэфирных) принимает от артистов заявки на участие и проверяет песни, но не имеет права самостоятельно решать, кто именно проходит в прямые эфиры. Через несколько дней после завершения первого этапа мы назначаем встречу, во время которой предоставляем НСТУ лучшую выборку заявленных песен. Этот список, как правило, превышает необходимое количество. Коллеги пересматривают и утверждают тех артистов, которые проходят во второй этап (прямые эфиры Национального отбора). Также НСТУ утверждает список членов жюри"– отметили представители СТБ.

Кандидатура MARUV

Так, в этом году было получено 860 песен, из которых был сформирован приоритетный список, из которого были выбраны 16 полуфиналистов.

Когда накануне жеребьевки выяснилось, что TAYANNA отказывается от участия в отборе, нам пришлось срочно согласовывать замену. Кандидатуру MARUV накануне жеребьевки также согласовал представитель НСТУ,

– говорится в официальном заявлении СТБ.

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В чем заключается скандал с певицей MARUV?

В минувшие выходные состоялся финал нацотбора Евровидения в Украине, где победу одержала уроженка Днепропетровщины MARUV (Анна Корсун). Несмотря на гастроли в России и права российской компании Warner Music Russia на песню Siren Song, с которой MARUV должна была ехать в Израиль на главный конкурс, она получила 11 баллов от зрителей и судей шоу. Однако, согласно правилам, после отбора на телеканале СТБ договор с представителем Украины должна еще подписывать Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ).

Некоторые детали договора певица обнародовала в сети и назвала их ограничивающими права и свободы человека, добавив, что готова отменить все гастроли в России, если это потребуется для конкурса. В то же время вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко неоднократно подчеркивал, что артистке, которая продолжает демонстративно гастролировать по России, не стоит ехать на международный конкурс, чтобы потом не пришлось объяснять всему миру, что между Украиной и Россией никакой дружбы нет.

После 5 часов переговоров между НСТУ и командой MARUV стороны так и не подписали договора, ссылаясь на ряд причин. Впоследствии эту ситуацию прокомментировал и председатель правления НСТУ Зураб Аласания, который вместе с представителями Общественного вещателя решил избежать чрезмерной политизации конкурса. Сама же MARUV не задержалась с ответом и подтвердила, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".

Кроме того, сторонники артистки создали на ресурсе Change.org. электронную петицию, в которой просят предоставить певице MARUV возможность принять участие в Евровидении-2019 в Израиле. Автором петиции стал пользователь Давид Эвоян (David Evoyan), а направлена ​​она в Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union). Под ней уже подписалось более 7,7 тысяч пользователей.

Какого мнения MARUV о Крыме и России?Многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать по России. Сама девушка утверждает, что выступления на территории страны-агрессора способствовали "миру между странами". В финале Нацотбора певица заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".