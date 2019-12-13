Прикрыл интимные места полотенцем: пикантное фото актера Вина Дизеля (18+)

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Актер Вин Дизель / Instagram / @vindiesel

На странице именитого актера в инстаграме появилась откровенная фотография. На ней знаменитость позирует практически обнаженным. Интимные места его тела прикрыты полотенцем, на котором скотчем прикреплен банан. Такой поступок звезды взбудоражил не только активность его поклонников, но и воображение. Вин Дизель вложил в фото особый подтекст.

Звезда фильма "Форсаж" на личной странице опубликовал красноречивое фото. На фотографии идеально видно мускулистое тело. В свои 52 года голливудский актер продолжает поражать потрясающей физической формой и стальными мышцами. Однако в центре внимания оказался банан, приклеенный скотчем к белому полотенцу.

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Интимное фото Вина Дизеля имеет определенный подтекст. Он лаконично прокомментировал свой перформанс и вспомнил известного художника Майкла Мюллера, который часто делится забавными снимками знаменитостей.

Ха-ха... Майкл Мюллер. #ArtBasel,
– написал актер под эротическим фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vin Diesel (@vindiesel)

Однако на такой откровенный поступок звезду вдохновила крупнейшая международная ярмарка современного искусства Art Basel, которая состоялась в Майами. Автор Маурицио Каттелан представил свой арт-объект "Комик (Comedian) – банан, приклеенный к стене куском непрозрачного скотча, который стоил 120 тысяч долларов. Однако художник Дэвид Датун решил также представить свой перформанс "Голодный художник" и съел банан. Видео стремительно покорило сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

Таким экстраординарным образом Вин Дизель присоединился к мировому челленджу и посмеялся над ярмаркой Art Basel. Наверное, его идея окажется самой бунтарской и эротичной.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Голливуд LifeStyle
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