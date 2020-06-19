Если вы раздумываете над отпуском в Украине, предлагаем обратить внимание на интересные и живописные уголки Закарпатья. Пандемия COVID-19 внесла коррективы в наши планы на лето, но это отнюдь не причина отказываться от путешествий.

Уникальная природа Закарпатья и климат, который резко отличается от других регионов Украины, часто привлекает туристов из разных уголков Украины. О невероятных архитектурных памятках, о туристических курортах и о гастрономических центрах, которые стоит посетить этим летом – рассказывает 24 канал.

Больше регионов в спецпроекте Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

В Закарпатской области найдется отдых для каждого: для экстремалов-туристов – поход на горные массивы Черногора и Свидовец; для любителей "ленивого" отдыха – термальные воды Косина и Берегового; для ценителей исторического наследия – замки Ужгорода и Мукачево.

Закарпатская область: что стоит посетить

5 мест, которые стоит посетить в Ужгороде

Ужгород – уютный город европейского типа, расположен на реке Уж, является административным центром Закарпатской области. Ужгород основан еще в 9 веке.

Этот город привлекает туристов не только из Украины, но и из разных уголков планеты, ведь Ужгород имеет богатую историю, великолепные набережные и много интересных мест, которых больше нигде не увидишь.

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Ужгородский замок

История Ужгородского замка имеет множество легенд и загадок. Возраст крепости достигает почти тысячи лет, а снаружи замок завораживает своим величием. В 16 веке перестройкой занимались итальянские мастера, которые внесли ренессансные мотивы в архитектуре. Каждый из владельцев замка оставил о себе память, а их, кстати, было немало.

На территории Ужгородского замка расположен внутренний двор, где можно увидеть прекрасный сад и мифические статуи.

Из небольшой смотровой площадки открывается великолепная панорама города, на фоне которой можно сделать красивые фото.

Панорама с территории Ужгородского замка

Музей под открытым небом или Скансен

Сразу возле крепости с правой стороны есть музей, посетив который вы будете приятно удивлены. Ведь этот музей под открытым небом в Ужгороде был создан одним из первых в Украине. Здесь представлены хижины этнических групп и меньшинств, а также собраны материалы со всех уголков Закарпатья. Это целое старое село, которое впоследствии стало Закарпатским музеем народной архитектуры и быта. Он был создан в 1965 году и сейчас занимает площадь 5,5 га.

Музей под открытым небом / Фото: uatravel.org

Липовая аллея

Липовая аллея в Ужгороде является самой длинной в Европе. Ее длина достигает 2,2 километра. Расположена она на набережной Независимости и продолжается на Студенческой. Липы засадили в 1928 году, еще во времена Чехословакии.

Здесь растут несколько видов лип, которые цветут в июне. С набережной открывается прекрасный вид на реку Уж. А в начале аллеи есть одна из старейших школ Ужгорода, построенная в 1912 году и которыя является памятником архитектуры.

Липовая аллея / Фото: uatravel.org

"Совиное гнездо"

"Совиное гнездо" – это величественная каменная постройка, датируемая 1781 годом. Сначала это сооружение использовали как пивной завод, впоследствии – это был отель, который назывался "Совиное гнездо", откуда и пошло современное название. А когда Закарпатье вошло в состав Чехословакии, здесь появился винный бар.

Со времен независимости Украины на этом месте стали проводить винные фестивали Ужгорода и тематические вечеринки.

"Совиное гнездо" / Фото: uatravel.org

Нельзя обойти и такие замечательные памятники архитектуры, как Кафедральный Крестовоздвиженский собор (1841 год), римско-католический костел святого Георгия (1775), Шелестовская Михайловская церковь (1777), Ужгородская синагога (1910 год), Костел Святого Юрия, Епископская Резиденция, Ужгородская детская железная дорога и ботанический сад.

Римско-католический костел святого Георгия

В Ужгород лучше всего ехать поездом, который идет сразу в областной центр.

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Мини-скульптуры в Ужгороде

Кроме величественных местных архитектурных сооружений на территории Ужгорода можно найти около 40 мини-скульптур. Они расположены по всему городу.

Все эти фигурки создала один человек – Михаил Колодко. Именно он сделал известную и самую маленькую статую Свободы. Официальное ее название Маяк Ungvar, вес – 4 килограмма, а высота всего 30 сантиметров.

Наименьшая статуя Свободы в мире / Фото: zakarpatpost.net

В Ужгороде также установлена мини-скульптура Джона Лорда, основателя рок-группы Deep Purple, а также некоторые книжные персонажи из известных произведений. Поэтому, когда гуляете по городу не забывайте присматриваться к деталям.

Замки Закарпатья

Замок Паланок

Легендарный мукачевский замок Паланок уже не первый год приглашает в свои владения тысячи туристов. Первое упоминание о нем датируется еще XI веком, а построили его для охраны и контроля торговых и военных путей. Укрепление в свое время выдержало много вражеских осад, самой долгой из которых стала австрийская, которая длилась три года (1685-1688 гг.). Тогда замок принадлежал известной венгерской княгине Илоне Зрини – она возглавляла национально-освободительное движение Хорватии и Венгрии против Австрийской империи.



Замок Паланок в Мукачеве

Средневековые стены хранят множество тайн и мифов, которые до сих пор не удалось разгадать. Однако одно мы знаем точно – с горы, на которой расположен замок, открывается удивительный вид на старинный город Мукачево. Существует даже легенда, что якобы эту гору насыпали люди, но труд стоил им страшных мук, откуда и пошло вероятное название поселения Мукачево.

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Замок Паланок, площадью почти 14 тысяч квадратных метров, делится на три уровня: Верхний, Средний и Нижний замки. Также под величественным историческим зданием до сих пор сохранились тайные подземные переходы, которые в свое время считались убежищем для людей и скота.

Сегодня в замке проводят много экскурсий. Чтобы до него добраться, нужно сесть на любой транспорт, что везет в Мукачево, и своим ходом подняться к замковым воротам.

Невицкий замок

Полуразрушенный замок близ села Каменица Ужгородского района впервые упоминается в истории примерно в XII веке. После длительных столкновений и религиозных войн трансильванский князь Юрий I Ракоци разрушает замок – и от него остается лишь несколько замковых стен и одна башня. А впрочем, этот замок считают первой замковой постройкой, построенной на территории современной Украины.

Невицкий замок близ села Каменица

Если вы хотите добраться до Невицкого замка, вам нужно с автовокзала "Ужгород-2" ("Перечинский автовокзал") сесть на любой автобус, который проезжает через село Невицкое. На остановке недалеко от замка есть информационные щиты, на которых обозначен маркированный пеший маршрут до Невицкого замка.

Дворец графов Шенборнов

В благозвучном селе Карпаты неподалеку Мукачева расположен дворец графов Шенборнов, или замок Берегвар. Его построили в конце XIX века – тогда дворец служил владельцам резиденцией и охотничьим домом.

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В 1946 году он превратился в санаторий "Карпаты", специализация которого – лечение и реабилитация после болезней сосудов и сердца. Кроме редких растений, которые уже не один десяток лет растут в саду-дендрарии, на территории дворца также находится бювет с минеральной водой. Его еще называют источником красоты за целебные свойства воды.

Дворец графов Шенборнов (замок Берегвар) возле Мукачева

До замка лучше всего добраться по железной дороге. В Мукачеве вам нужно сесть в электричку, которая отправляется на станцию "Карпаты", а оттуда уже дойти до дворца пешком. До санатория можно доехать на автомобиле, двигаясь по трассе Киев – Чоп. Там вы наткнетесь на населенные пункты Сусково и Чинадиево, между которыми и расположен удивительный дворец.

Воды и озера Закарпатья – идеальное место для отдыха

Термальные воды Закарпатья

Если у вас никогда не было возможности поплавать в термальных водах, то город Берегово и деревня Косино (Мукачевский район) обязательно вам понравятся. Туристические комплексы завораживают свое красотой и спектром лечебных услуг.

Оздоровительный комплекс в Косино

Именно здесь вы найдете открытые бассейны и сауны с термальными водами, температура которых достигает более 40 градусов. Природная минеральная вода, в частности, в Берегове, поднимается непосредственно из термальных скважин, глубиной свыше 1 км. Тысячи туристов со всей страны приезжают в эти края Закарпатья, чтобы сходить не только на дегустацию вкуснейших вин и сыров, но и прекрасно провести время и оздоровиться.

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Бальнеологический курорт Лумшоры

Идеальное место для отдыха и восстановления сил – это бальнеологический курорт Лумшоры, который берет свое начало еще с XVII века. Село Перечинского района, что разместилось у подножия самой большой полонины украинских Карпат – полонины Руна – приглашает не только на приятное времяпрепровождение, но и на оздоровление в металлических чанах.

Для кого-то такой экзотический отдых может показаться несколько странным, но купание в минеральной сероводородной воде обязательно запомнится на всю жизнь. Кроме незабываемых впечатлений, купание в чанах помогает оздоровить опорно-двигательный аппарат и омолодить организм.

Лумшоры приглашают на купание в чанах

Учитывая удаленность от цивилизации, добраться до поселка достаточно сложно. Лучше всего начать свой маршрут из областного центра на электричке, которая проходит через Перечин. Там вы пересядете на маршрутный транспорт, который регулярно отправляется с автовокзала.

Озеро Синевир

Настоящая жемчужина Карпат, которая поражает свое красотой и уникальной флорой и фауной, располагается в Межгорском районе. Она стала не только отличным туристическим пунктом, но и местом для съемок не одного фильма и видеоклипа. Также его часто называют "Морским оком", которое поражает своей кристальной водой и горными пейзажами.

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Самое большое озеро Карпат входит в состав Национального природного парка "Синевир". Оно образовалось посреди горного массива Внутренних Горган еще 10 тысяч лет назад, а его глубина местами достигает более 20 метров. Расположено на высоте 989 метров над уровнем моря.

Озеро Синевир является настоящей визитной карточкой Закарпатья

В Синевире водится три вида форели — озерная, радужная и ручьевая, а также гольян и рак речной. Хоть купаться в озере запрещено, в Национальном парке можно отлично отдохнуть на туристической базе и полакомиться национальными блюдами. Для туристов предоставляют услуги конных и велосипедных экскурсий, а также прогулок по озеру на плотах.

Чтобы добраться до озера Синевир, есть несколько вариантов. Самым простым из них будет путешествие на поезде из Львов до станции Воловец. Оттуда постоянно курсируют автобусы сообщением "Воловец-Межгорье", где в последнем вы сможете пересесть на автобус, который курсирует до Синевирской поляны.

Озеро Бребенескул

Самое высокогорное озеро Украины под вершинами Гутин Томнатик и Бребенескул ежегодно манит все больше туристов. Бребенескул лежит на дне ледникового кара на высоте 1801 метр над уровнем моря, откуда берет свое начало одноименная река.

Длина озера составляет менее 70 метров, а глубина здесь достигает максимум 3,2 метра, однако экологи все же не рекомендуют в нем купаться. Хотя вода на первый взгляд чистая и хрустальная, туристы часто ее загрязняют различными бытовыми отходами. Да и температура высокогорного водоема желает лучшего – в летний период она достигает не более 15 градусов.

Бребенескул является самым высокогорным озером Украины

Обычно путешественники отправляются сюда, чтобы сделать несколько красивых фотографий на фоне живописного водоема, потому Бребенескул уже давно страдает от чрезмерного внимания постоянных туристов. Все же добраться до него можно, отправившись в туристический поход на три или четыре дня.

Лучше всего подниматься на гору Бребенескул из таких поселений, как Заросляк, Дземброня, Видричка или Лугов. Также можно начать путешествие с села Быстрец Ивано-Франковской области, до которого можно доехать рейсовыми автобусами из Дземброни или Рахова.

Водопад Шипот

Волшебная природная достопримечательность украинских Карпат расположилась на северных склонах горного массива Полонина Боржава, а именно – при подножии горы Гембы. Посреди крутых скал и густых лесов бурлит водопад Шипот, который переливается живописным каскадом.

Ближайшее поселение к водопаду – поселок Пилипец, в котором можно удобно расположиться на ночлег и оттуда подняться на одну из вершин горного массива Полонина Боржава. К Шипоту также нетрудно добраться с других сел: Верхнего или Нижнего Студеного.

Водопад Шипот считают природным чудом Украины

У вод реки Пилипец здесь ежегодно проводится фестиваль субкультур, на который приезжают тысячи туристов. Хоть водопад и поражает своей красотой, насладиться уединением с ним не получится. Шипот считается одним из немногих природных чудес Украины, поэтому внимание путешественников всегда приковано к этой местности.

Доехать до этой природной достопримечательности можно поездом из Львова до Воловца, а уже оттуда пересесть на автобус до ближайшего села, которое расположено по соседству с водопадом.

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Чаще путешествуйте по Украине и пусть ваши самые безумные замыслы и мечты обязательно осуществятся!

Фото: Ульяна Корицкая, M&M Photography, ТМ "Карпаты"