Пышнотелая модель Эшли Грэм примерила соблазнительные купальники на отдыхе: фото

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм продолжает поражать поклонников соблазнительными кадрами с отдыха. На днях манекенщица опубликовала очередные снимки, на которых засветила не только свою фигуру, но и несколько купальников.

Участие в модных показах и съемках, видеоблог, разработка собственной линии одежды и ежедневные упорные тренировки – это далеко не все дела, которыми занята Эшли Грэм. Поэтому пышнотелая модель, как только появляется возможность, отправляется на отдых.

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На этот раз зажигательная Эшли выбрала для поездки колоритную Мексику. На райском пляже манекенщица нежилась под солнцем и не забывала делать пикантные кадры в купальниках, которые в итоге появились в ее блоге. На жарких фотографиях видно, как Эшли Грэм демонстрирует свои пышные формы, наслаждаясь удивительными пейзажами.

Мексика, ты мне так была нужна! – написала Эшли Грэм, намекая на завершение отпуска.

Пышные формы Эшли Грэм никогда не вызывали комплексы у модели. Американская звезда убеждена, что женщина особенная, поэтому не должна стесняться своего тела, прикрывая его балахонным нарядом. Поэтому при каждой возможности Эшли Грэм демонстрирует свою фигуру в приталенных платьях и не отказывается от сексуальных фотосессий. Видимо, такая открытость и принесла ей мировую славу.