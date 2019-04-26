Рано потеряла родителей, – Ирина Данилевская рассказала о своем детстве

Журналистка и основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская в эксклюзивном интервью 24 заявила, что каждый человек формируется в раннем детстве, а у нее оно было не безоблачное.

Успешная женщина рано потеряла родителей: сначала папу, потом маму.

Читайте также: Украинская художница, творчество которой используют топ-дизайнеры мира Dolce&Gabbana и Dior

Ирина Данилевская вспомнила, что ее в детстве постоянно водили в театр, консерваторию, оперу и на детские спектакли.

"Мои эстетические вкусы, или хотя бы понимание, что хорошо, а что плохо, заложены еще в детстве", – отметила журналистка.

Я хотела быть театроведом. Актрисой – никогда. Честно скажу. Однако, когда мне сказали, что вряд ли я смогу вступить, потому что конкурс был чрезвычайно большой, я не знала, что делать, потому что я готовилась несколько лет к поступлению,

– рассказала Ирина Данилевская.

В журналистику женщину привел ее друг, журналист Вадим Зоря, который сказал: "иди на журналистику. Будешь писать, о чем хочешь."

Полное интервью программы "Теория большого вызова" с Ириной Данилевской – читайте здесь.

Смотрите видео интервью с Ириной Данилевской:

Кто такая Ирина Данилевская?Основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week. Президент Ukrainian Fashion Council. Основатель премии Best Fashion Awards. Была издателем и главным редактором журналов о моде: "ЕВА" и l'officiel.