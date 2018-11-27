Рецепт банановых кексов с шоколадной начинкой за 20 минут

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Банановый маффин с шоколадной начинкой
Банановый маффин с шоколадной начинкой / Instagram/ @muffin.scone__354

Вместо того, чтобы покупать печенье или другие сладости с различными примесями, которые могут быть не очень полезны для нашего организма, лучше испечь вкусные банановые кексы с шоколадной начинкой меньше, чем за полчаса.

Простой рецепт домашних душистых кексов с банановым вкусом, да еще и шоколадной начинкой не может не радовать. Такую вкуснятину с удовольствием можно кушать на завтрак или приготовить к кофе на особый ужин.

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Рецепт банановых кексов с шоколадной начинкой

Бананові кекси з шоколадною начинкою
Банановые кексы с шоколадной начинкой / Instagram / @talesofhorizon

Ингредиенты:
2 яйца
2 банана
100 г сливочного масла
пол чайной ложки соли
150 г сахара
2 чайные ложки разрыхлителя
200 г муки
100 г измельченного шоколада

Для экономии времени, перед приготовлением, рекомендуем разогреть духовку до 180 градусов.

Рецепт приготовления: в миске размять мякоть банана вилкой до однородной массы, которая должна быть похожей на пюре. В другой тарелке масло перетереть с сахаром, добавить туда яйца и бананы. Понемногу добавлять муку и сразу перемешивать, чтобы не было комочков. Добавить разрыхлитель, соль и шоколадные щепотки. Выложить в формы и запекать в течение 20 минут. Готовность можно проверить зубочисткой или спичкой, проткнув им кекс. Если на деревянной палочке не останется мокрых следов теста – готово!

Теги: LifeStyle Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks
Источник: 24 канал
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