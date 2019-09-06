Рецепты приготовления чизкейка – классический, в мультиварке и без выпечки

Нежный чизкейк – это невероятный десерт, который буквально тает во рту. Это простой и изысканный десерт, который имеет несколько секретов в приготовления. Если их не соблюдать – вы получите банальный сырник. Как приготовить классический чизкейк, а также как испечь чизкейк в мультиварке и как приготовить десерт без выпечки – читайте дальше.

Для приготовления настоящего чизкейка в качестве основы нужно использовать сыр "Филадельфия" или "Маскарпоне". Конечно, в рецепте можно эти сыры заменить домашним жирным творогом, взбитым в блендере. Но такого нежного и изысканного вкуса вы уже не добьетесь.

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Секреты приготовления чизкейка:

- чтобы делать идеально ровный чизкейк без трещин – используйте водяную баню в духовке;

- все ингредиенты должны быть комнатной температуры – помните, что десерты не любят спешки и любят точность;

- не используйте миксер – ведь так ваше нежное тесто насытится воздухом и чизкейк будет все в трещинках;

- во время выпечки не открывайте створки, это так же приведет к трещинам;

- следите за температурой: чизкейк нужно выпекать при низкой температуре, если вы не хотите получить запеканку, а не нежный десерт;

- чизкейк нельзя резко вынимать из духовки – после выпекания оставьте его еще на час с открытыми дверцами;

- после выпекания – серединка чизкейка еще должна немного дрожать. Десерт доготовится остывая в холодильнике, сам так он приобретает нужную консистенцию и фактуру.

Теперь когда вы знаете все главные секреты чизкека – можно приступать и к самому процессу приготовления!

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Классический рецепт чизкейка "Нью-Йорк"



Рецепт приготовления классического чизкейка

Ингредиенты:

- печенье песочное – 320 г

- сливочное масло – 200 г

- крем-сыр "Филадельфия" – 900 г

- сахар – 220 г

- яйца – 5 шт;

- сметана (жирная) – 160 г;

- ванильный экстракт – 1 ст. л

- лимонная цедра – 1 ч.л;

- сок лимона – 2 ст.л.

Рецепт приготовления классического чизкейка "Нью-Йорк":

1. Печенье измельчите в мелкую крошку. Сливочное масло растопите в микроволновке или в небольшой кастрюльке. Хорошо перемешайте крошки печенья с маслом.

2. Возьмите круглую форму для выпечки, застелите пергаментом. Выложите крошки печенья – утрамбуйте дно и сделайте стенки. Поставьте форму с основой в холодильник на 15 минут.

3. Пока охлаждается основа для чизкейка, приготовьте начинку. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. В глубокой миске смешайте крем-сыр и сахар. По одному введите яйца, мешая лопаткой. Добавьте сметану, ванильный экстракт, цедру и сок лимона и хорошо перемешайте все до однородности.

Выбирайте для чизкейка крем-сыр, а не творог

4. Розогрейте духовку до 160 градусов. Форму с основой достаньте из холодильника и оберните фольгой в несколько слоев, чтобы в неё не смогла попасть вода. Выложите в форму начинку.

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5. Форму с чизкейком нужно поставить в форму, которая больше него по размеру. В большую форму налейте горячую воду, чтобы она доходила до середины формы с чизкейком.

Выпекайте чизкейк на водяной бане

6. Ставьте в духовку и выпекайте 60-80 минут при 160 градусах. После этого откройте дверцу духовки, выключите духовку и оставьте так еще на 1-2 часа.

Готовьте чизкейк 60-80 минут в духовке, затем – 6-8 часов в холодильнике

7. После этого вынимайте чизкейк из духовки и поставьте в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей дайте чизкейку постоять при комнатной температуре полчаса. Украсить десерт можно ягодами и сиропом.

Рецепт чизкейка в мультиварке

Приготовить чизкейк можно и без духовки, используя мультиварку. Десерт будет иметь не такую нежную структуру, как при приготовления на водяной бане. Но своими вкусовыми качествами уступать никак не будет!



Рецепт приготовления чизкейка в мультиварке

Ингредиенты:

- крем-сыр – 400 г

- яйца – 3 шт;

- песочное печенье – 400 гр;

- сахар – 150 г

- сливочное масло – 100 гр;

- сметана – 300 гр;

- цедра лимона;

- 1 пакетик ванильного сахара.

Рецепт приготовления чизкейка в мультиварке:

1. Печенье измельчите в мелкую крошку. Сливочное масло растопите в микроволновке или в небольшой кастрюльке. Хорошо перемешайте крошки печенья с маслом.

2. Чашу мультиварки застелите пергаментом, если вы не уверены, что десерт легко отстанет от стенок – сделайте бортики из пергамента и смажьте их маслом. Выложите крошки печенья, хорошо утрамбуйте дно и сделайте стенки.

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3. В глубокой миске смешайте крем-сыр с сахаром, после этого один за другим введите яйца. Добавьте сметану и ванилин и хорошо перемешайте лопаткой. Натрите цедру одного лимона и еще раз перемешайте.

4. Выложите начинку в чашу мультиварки. В режиме "Выпечка" готовьте чизкейк 50 минут. Когда время выйдет, не открывайте чизкейк еще час. После того откройте чашу и дайте ему еще постоять тоже час.

5. После того накройте чашу пищевой пленкой и поставьте чизкейк в холодильник на ночь. Когда получите десерт из холодильника осторожно проведите лопаткой по бортиках, переверните чашу на тарелку. Переверните чизкейк еще раз, чтобы основа была снизу.

Рецепт чизкейка без выпечки



Рецепт приготовления чизкейка без выпечки

Ингредиенты:

- песочное печенье – 300 г

- сливочное масло – 100 гр;

- крем-сыр – 500 гр;

- сливки (жирность 30%) – 200 мл;

- сахар – 150 г

- желатин – 20 г.

Рецепт приготовления чизкейка без выпечки:

1. Желатин залейте холодной кипяченой водой и оставьте на 1 час.

2. Печенье измельчите, смешайте с растопленным маслом и хорошо перемешайте. В форму выложите основу – утрамбуйте дно и сделайте бортики.

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2. Готовим начинку: доведите до кипения желатин и охладите. Сливки взбейте с сахаром, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Добавьте остывший желатин и еще раз перемешайте.

3. Выложите начинку на основу и поставьте в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей дайте чизкейку постоять полчаса при комнатной температуре. Украсить чизкейк можно свежими фруктами и ягодами.