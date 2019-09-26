Редкую копию книги "Гарри Поттер и Философский камень" продали за 37 тысяч долларов: детали

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"Гарри Поттер и Философский камень"
"Гарри Поттер и Философский камень" / IMDb

Британская писательница Джоан Роулинг стала одной из самых известных авторов благодаря серии книг, а впоследствии фильмов о мальчике-волшебнике, которого звали Гарри Поттер. Вполне вероятно, что она и догадываться не могла, какую славу получит благодаря магической истории, и не ожидала, что первые экземпляры книг будут продавать за баснословные суммы.

Уже более восьми лет фанаты саги о Гарри Поттере ждут продолжения в виде нового фильма. Однако пока автор известной серии представила всего одну книгу в стиле пьесы под названием "Гарри Поттер и проклятое дитя". Однако, как сообщает издание MyLondon, не только новые части "Гарри Поттера" пользуются популярностью. В источнике отмечается, что одну из первых копий дебютной части преданные фанаты приобрели за немалую сумму.

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Согласно официальным данным, тираж книг о магическом мальчике составил более 400 миллионов экземпляров. Однако наибольшую ценность в мире книголюбов до сих пор получают первые экземпляры, увидевшие свет в 1997 году. Именно за такую копию "Гарри Поттера и Философского камня" один из заядлых поклонников отдал из своего кармана 30 тысяч фунтов стерлингов (37 тысяч долларов, – LifeStyl24), тогда как книга была представлена на аукционе с низкой оценкой в 15 тысяч фунтов стерлингов (18 тысяч 500 долларов).

Как отмечается в источнике, за потертой обложкой скрываются оригинальные рисунки, которые отреставрировали и повторно заламинировали, чтобы избежать уничтожения.

Гаррі Поттер і Філософський камінь, перші примірники
Один из первых экземпляров книги "Гарри Поттер и Философский камень" / Фото MyLondon

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Теги: LifeStyle Гарри Поттер Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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