Певица Рианна стремительными темпами развивает свой дизайнерский бренд нижнего белья Savage X Fenty. И изделия артистки имеют бешеный успех. Возможно, из-за того, что сама Рианна их и рекламирует. На днях звезда презентовала очередные снимки, которые взбудоражили сеть.

В инстаграме она поделилась кадрами новой рекламной кампании, которая отличилась зноем. Рианна позировала на фоне пальм, демонстрируя кружевной комплект белья, который подчеркнул ее аппетитные формы. Артистка презентовала сразу несколько сексуальных фото, на которых можно было полюбоваться ее телом и лаймовой новинкой бренда.

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Свой сексуальный образ Рианна дополнила распущенными волнистыми волосами и макияжем. Артистка подобрала коричневые тени и помаду, которые весной появились в ее косметической линии Fenty Beauty.

Сексуальная Рианна / Фото Instagram / @savagexfenty



Певица Рианна в белье / Фото Instagram / @savagexfenty

Провокационные снимки Рианны / Фото Instagram / @savagexfenty



Рианна в новинке своего бренда / Фото Instagram / @savagexfenty



Рианна в кружевном комплекте / Фото Instagram / @savagexfenty

Интересно, что кружевной комплект белья, в котором позировала Рианна, сразу же исчез из продажи. Все потому, что сейчас в США продолжаются массовые митинги Black Out Tuesday против произвола полиции и расовой дискриминации. Тысячи людей вышли на улицы своих городов в память об умершем Джордже Флойде, а сеть охватили призывы к изменениям. Присоединилась к протестам и Рианна.

"Мы не молчим и не стоим в стороне от проблемы. Борьба с расовым неравенством, несправедливостью и откровенным расизмом не ограничивается пожертвованиями и словам в знак поддержки. Мы с гордостью участвуем в #BlackoutTuesday. Savage X Fenty не будет работать во вторник, 2 июня, во всем мире. Это не выходной, а день, чтобы подумать и найти способы внести изменения", – заявила Рианна.

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