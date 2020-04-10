Рианна пожертвовала 2 миллиона долларов жертвам домашнего насилия, пострадавшим на карантине

Барбадосская певица Рианна отметилась еще одной большой суммой пожертвований во время пандемии коронавируса. Недавно она выделила 5 миллионов долларов на нужды организаций, которые борются с вирусом, а на днях отдала 2,1 миллиона долларов на нужды жертв домашнего насилия, пострадавших во время карантина.

По данным генсека ООН Антониу Гутерреша, в мире домашнее насилие увеличилось вдвое. В частности в Украине во время введенных карантинных мероприятий количество обращений женщин о насилии увеличилось вдвое. Это вызвано тем, что женщины теперь постоянно находятся в одном помещении с агрессивным партнером и часто не могут обратиться за помощью из-за его постоянного присутствия.

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В стороне от проблемы не осталась и барбадосская звезда Рианна, которая недавно отдала 5 миллионов долларов на борьбу с пандемией. 32-летняя женщина пожертвовала 2,1 миллиона долларов в фонд Mayor's Fund for Los Angeles, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия, пострадавшим во время карантина. Такую же сумму пожертвовал и исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси в фонд. Об этом сообщают в Variety.

Общая сумма в 4,2 миллиона долларов будет направлена на 10-недельную поддержку жертв насилия, которая включает предоставление жилья, питания и консультаций пострадавшим, в том числе детям, подвергшимся бытовому насилию. Пока помощь будет направлена ​​жертвам в Лос-Анджелесе, но будет продолжена по всему миру.

Напомним, что тема домашнего насилия близка Рианне, ведь в 2009 году перед премией Грэмми ее бывший бойфренд Крис Браун жестоко избил девушку. Лишь через несколько лет певец рассказал, что они с Рианной часто ссорились и даже могли друг друга ударить. За его последний поступок он получил пять лет условно и 1 400 часов исправительных работ.

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Что делать жертвам домашнего насилия – рекомандации психолога Наталии Решетовой:

во время карантина стараться избегать конфликта, не провоцировать обидчика. Хотя это может быть очень сложно;

если вы не знаете, как позвонить на горячую линию соцслужб, звоните 102;

если вы не можете позвонить на горячую линию или в полицию, воспользуйтесь интернетом;

быть бдительным и иметь план. Если риск и угроза жизни большая, то продумать, как можно будет сообщить близким. К примеру, во Франции и Испании провели кампанию, чтобы женщины, которые страдают от домашнего насилия, могли обратиться за помощью в аптеки. Те передают информацию в полицию;

собрать вещи, документы и деньги.



Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала