Российские гастролеры попали в список номинантов премии YUNA 2019: ваше отношение

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Российские гастролеры попали в список номинантов премии YUNA 2019: ваше отношение
Российские гастролеры попали в список номинантов премии YUNA 2019: ваше отношение / www.depo.ua

Во вторник, 18 декабря, в Киеве объявили список претендентов на престижную музыкальную награду YUNA 2019. Среди номинантов засветились имена известных российских гастролеров.

В частности, за победу в номинациях "Лучшая песня на другом языке" и "Лучший видеоклип" борется скандальная Светлана Лобода. А вот в списках претендентов на "Лучший электронный хит" можно найти Ивана Дорна. Оба певца в время оккупации продолжают выступать в России и радостно получают награды от страны-агрессора.

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Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, как вы относитесь к таким именам в списке номинантов YUNA 2019.

 

 

Теги: LifeStyle Российские гастролеры Светлана Лобода Иван Дорн Музыка Награды Опрос 24
Источник: 24 Канал
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