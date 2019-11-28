Рождественский пост 2019-2020: что нельзя делать

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Рождественский пост 2019-2020: что можно и нельзя делать / Фото из открытых источников

28 ноября у христиан начался Рождественский пост, который продлится в течение 40 дней, до 6 января 2020 года. Основной идеей поста является духовность: человек должен очистить свою душу и тело перед Рождеством – днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождественский пост считается одним из самых строгих, поэтому мы подготовили важнейшие правила, которые следует соблюдать.

Рождественский пост церковь установила для того, чтобы духовно объединить христиан с Богом. На протяжении 40 дней верующие искренне молятся, очищают душу от грехов, ограничивают веселье и придерживаются постного рациона пищи. Христиане должны в период поста прощать людям, не ругаться и не кричать друг на друга, гнать дурные мысли прочь, удерживаться от соблазнов и ограничивать увеселения в своей жизни.

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Что нельзя делать в Рождественский пост:

1. Ссориться с родными, друзьями или коллегами.

2. Стоит избавиться от греховных помыслов и страстей.

3. Уменьшить до минимума развлечения: пение, танцы, веселье.

5. Не употребляйте спиртные напитки.

7. Не злитесь на кого-то, не сквернословьте и не осуждайте.

8. Не празднуйте свадеб и шумных дней рождений.

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Что касается еды, то в Рождественский пост разрешается есть овощи, фрукты, хлеб. Нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Запрещаются все продукты животного происхождения и крепкий алкоголь. Впрочем во время больших праздников, которые выпадут в период Рождественского поста, выпить немного красного вина не будет грехом.

В среду и пятницу пища должна быть термически не обработанной. Рекомендуется есть орехи, сырые или квашеные овощи, сухофрукты, мед.

Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Рождество Религия Новогодние праздники
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