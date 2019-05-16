Рыбий клей, навоз и кровь под мышками: как Дали хотел влюбить в себя будущую жену

Любовью всей жизни, опорой и музой для гения сюрреализма Сальвадора Дали была Гала – россиянка, на 10 лет старше художника, настоящее имя которой Елена Дьяконова.

Как-то с мужем – французским поэтом Полем Элюаром – она пришла к родственнику Дали Кадакесу. Для всех троих визит был с последствиями. Гала и Сальвадор увлеклись друг другом не на шутку. Назначать свидания начали еще когда женщина была замужем.

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Гала и Сальвадор Дали // Getty Images

Чтобы окончательно захватить в плен сердце Галы, Дали на первое свидание нарядился в своих лучших традициях – драную рубашку, плундру, жемчуг, вместо духов рыбий клей и козий навоз, а подмышки подкрасил кровью и синей краской. Учитывая то, что Гала потом оставила мужа и дочь и ушла к сумасшедшему художнику, то любимая Дали тоже была чудной, как и он сам.

Поженились они через три года, однако жили в открытом браке. Оба понемногу крутили романчики на стороне, но никогда не расставались. У них был общий объект обожествления и поклонения: Гала считала Дали гением, а, как известно, Дали тоже себя считал гением, так что все пазлы в их взаимоотношениях совпали.



Гала и Дали состояли в открытом браке // Getty Images

Гала была волевой женщиной – взяла на себя всю административную работу, которая имела отношение к творчеству мужа, сделала из этого безумно прибыльный бизнес, даже колеса в машине меняла сама, пока Дали сидел внутри машины.

Художник был очень привязан к Гале, несмотря на то, что круги, в которых вращались супруги, ее ненавидели. Мол, многовато она доминировала. Как бы там ни было, о ее важной роли в жизни Дали свидетельствует и тот факт, что свои работы он подписывал "Гала Сальвадор Дали".

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Шли годы, и что-то между некогда безумно влюбленными начало трещать. В 1968 году Дали купил для Галы замок в провинции Жироны. Наведываться к жене он мог только по письменному разрешению.



Замок Галы в Пуболе // Getty Images

Позже Дали стал волновать и роман Галы с актером Джеффом Фенгольтом. Художник очень боялся, что жена его бросит. Не бросила. Вместо этого, по слухам, чтобы успокоить мужа, давала ему лекарства. Одним из эффектов было дрожание рук, что лишило Дали способности писать картины.

Гала умерла 10 июня 1982 года. Следующие семь лет стали для художника невыносимыми – без жены он потерял жажду к жизни.

Какие бы ни были между ними разногласия, как бы они ни ссорились, друг для друга они были жизненно важны. Гала – это была опора, это была сила воли. А теперь она отошла. Дали чувствовал себя, как брошенный матерью ребенок,

– рассказывала приятельница семьи Мара Альбаретто.

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