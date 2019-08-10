С кем из украинских классиков Янина Соколова закрутила бы роман

Украинская журналистка Янина Соколова в эксклюзивном интервью 24 каналу призналась, что хотела бы иметь отношения с поэтом Тарасом Шевченко. Но этот роман точно бы длился у нее недолго.

Как-то в одном из разговоров она отмечала, что Тарас Шевченко был бабником, поэтому она бы с ним не встречалась. По мнению Янины Соколовой, иметь отношения с несколькими женщинами одновременно – недостойный поступок для мужчины.

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Я бы с ним закрутила роман, а затем – позорно бросила. Чтобы он понял, что крутить романы с несколькими женщинами одновременно – дело не чести,

– отметила тележурналистка.

Однако Соколова добавила, что кроме Шевченко особенно уважает таких украинских классиков, как Василия Симоненко, Лесю Украинку, Ольгу Кобылянскую, Ивана Франко, Василия Стуса.

"Сейчас наступило такое время, когда все это оживает по-новому. Ведь то, о чем они писали, в частности борьба и за умы, и за души, и за независимость нашу, которую мы время от времени рискуем потерять из-за нелепых шагов, предпринятых властью, приобретает новые черты. Хочется, чтобы украинцы читали их все больше и больше. Тогда мы будем понимать, о чем говорили те, кто пережил это исторически. А они не оставались в стороне!" – убеждена Янина.



Янина Соколова / Фото May Lee

Журналистка подытожила, что именно для большей образованности граждан и создала проект "Шевченко на каждый день". В феврале 2019 года в Киеве она впервые представила интерактивную книгу с произведениями Кобзаря, чтобы актуализировать их и глубже раскрыть Шевченко для широкой аудитории.

Кто не знает истории – тот не имеет будущего. Именно поэтому мы создали проект "Шевченко на каждый день". Чтобы под грифом меня – девушки, которая является посредником между этими авторами и зрителем – донести их месседжи. Сегодня нам это удалось,

– подытожила Соколова.