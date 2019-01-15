Сайт "Евровидения" блокирует запросы россиян: неожиданные подробности
Сайт "Евровидения" по непонятным причинам прекратил открываться и отвечать на запросы пользователей из России. Первыми столкнулись с этой проблемой российские журналисты, которые решили подать заявку на аккредитацию на музыкальный конкурс.
Об этом сообщает издание Super.
Читайте также: Кто поедет на отбор Евровидение 2019 от Украины: список участников
Отмечается, что при переходе на страницу https://ebu.accredion.com/ браузеры выдают "страница не существует". Однако россияне могут избежать проблему, "обманув" ресурс и воспользоваться программой VPN, чтобы изменить IP.
Издание отмечает, что так же было с российскими журналистами с осени, когда они аккредитовались на "Детское Евровидение".
Как выглядит сайт "Евровидения" для россиян / Скриншот
Добавим, что из Украины можно открыть сайт "Евровидения" без проблем.
Как выглядит сайт "Евровидения" для украинцев / Скриншот
Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, который представлял Украину, занял 17 место.