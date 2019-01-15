Сайт "Евровидения" блокирует запросы россиян: неожиданные подробности

Сайт "Евровидения" по непонятным причинам прекратил открываться и отвечать на запросы пользователей из России. Первыми столкнулись с этой проблемой российские журналисты, которые решили подать заявку на аккредитацию на музыкальный конкурс.

Об этом сообщает издание Super.

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Отмечается, что при переходе на страницу https://ebu.accredion.com/ браузеры выдают "страница не существует". Однако россияне могут избежать проблему, "обманув" ресурс и воспользоваться программой VPN, чтобы изменить IP.

Издание отмечает, что так же было с российскими журналистами с осени, когда они аккредитовались на "Детское Евровидение".

Как выглядит сайт "Евровидения" для россиян / Скриншот

Добавим, что из Украины можно открыть сайт "Евровидения" без проблем.

Как выглядит сайт "Евровидения" для украинцев / Скриншот

Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, который представлял Украину, занял 17 место.