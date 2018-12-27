Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
Что в первую очередь приходит в голову при упоминании новогоднего меню? Наверняка, это оливье и шуба, которые из года в год мигрируют от стола к столу. Но приходило ли вам в голову мысль, что Новый год наступит и без этих салатов и без майонеза? А поесть в ночь на 1 января можно куда вкуснее и при этом не умереть на кухне при готовке?
Традиции, конечно, традициями, но как-то грустно становиться, когда на новогодний стол тратится уйма денег и времени, а результат один и тот же – болит желудок на утро от переедания и слишком жирной пищи. Салаты тут играют не самую последнюю роль! Ведь жир находится не только в жареных котлетах или отбивных, но он еще и мастерски попадает в каждый салат с майонезом.
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Один из самых известных украинских поваров и основатель гастромастерской Confiture Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить невероятно вкусные и легкие по приготовлению салаты на Новый год без майонеза и поделился рецептами, с которыми справится абсолютно каждый.
Мне кажется, что больше трех салатов готовить и не нужно. Вы физически не сможете все попробовать. Ну если запихивать в себя силой, то, конечно, тут спорить сложно (Смеется). Но проблема в том, что совсем не важно, что вы заливаете майонезом. Потому что он убивает все вкусовые оттенки продуктов, – говорит Клопотенко.
В качестве первого рецепта для новогоднего стола Клопотенко рекомендует салат из тыквы и хурмы. В этом салате тыкву идеально дополняет апельсин и корица, а йогуртовая заправка покоряет своей нежностью.
Рецепт салата на Новый год из тыквы и хурмы
Ингредиенты на 2 порции:
200 г тыквы
1 небольшая хурма
сок одного апельсина
1-2 щепотки корицы
100 г натурального йогурта
1 ч. л. меда
2 ч. л. крупных панировочных сухарей
несколько листиков мяты (для украшения)
Салат на Новый год из тыквы и хурмы
Как приготовить салат из тыквы и хурмы:
1. Тыкву очистите и нарежьте кубиком.
2. В небольшую кастрюльку вылейте сок апельсина, добавьте тыкву и корицу. Доведите до кипения и на маленьком огне варите до тех пор, пока тыква не станет мягкой (примерно 15 минут). После варки достаньте тыкву из сока.
3. Хурму очистите и тоже нарежьте кубиком.
4. Для заправки смешайте йогурт с медом. В глубокой миске смешайте тыкву, хурму и заправку. Туда же добавьте панировочные сухари. Украсьте салат листиками мяты.
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По словам Клопотенко, новогодний стол не призван быть здоровыми и невероятно полезным. Региональная особенность нашей страны диктует свои правила и наша еда зимой отличаются жирностью и сытостью. Но главная беда в том, что эти блюда мигрируют и на другие праздники, а оливье и “шуба” готовятся практически круглый год и убивают возможность понимать и воспринимать другие вкусы.
Именно майонез – причина того, что все ваши салаты одинаковые, какие бы разные ингредиенты вы не использовали. Это жир и уксус, которые к тому же сказывается на вашем здоровье, – добавил он.
А если вы не готовы менять свое традиционное меню, то Клопотенко советует совсем немного изменить рецептуру привычных салатов и сделать их вкуснее. К примеру, майонез заменить на домашний, или же на сметану с чесноком. Также в качестве заправки можно использовать медовую горчицу или же заправку из подсолнечного масла, лимона и горчицы. Именно такие заправки придадут ту самую завершающую нотку вашему салату.
Также шеф-повар советует заменить отваривание или обжаривание овощей на запекание. Так вы сохраните больше вкуса, а ваши овощи будут намного ароматней. А вот от "свежих" помидоров и огурцов Клопотенко советует воздержаться. Зимой они не имеют уже своего ярко выраженного вкуса. Взамен стоит обратить внимание на корень пастернака, морковь, сельдерей, айву и свеклу, которые дополнять салат ароматом и будут также хрустеть, как и огурцы например.
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Приятный бонус салатов из зимних овощей – их стоимость, которая существенно ниже импортных помидоров. А при запекании овощи приобретают насыщенный и немного сладковатый вкус. Время приготовления такого салата всего 25 минут (еще 10 на подготовку продуктов), а ингредиенты рассчитаны на 4 персоны.
Рецепт салата из зимних овощей на Новый год
Ингредиенты на 4 порции:
200 г свеклы
200 г тыквы
200 г красного лука
200 г моркови
1-2 ст. л. тыквенных семечек
1 ст. л. подсолнечного масла
2 веточки розмарина
по вкусу соль, перец
1 ст. л. лимонного сока
Салат из зимних овощей на Новый год
Как приготовить салат из зимних овощей:
1. Разогрейте духовку. Овощи очистите и крупно порежьте. Застелите противень пергаментов, выложите овощи, добавьте немного растительного масла и поставьте запекаться на 25-30 минут.
2. Готовые овощи достаньте из духовки, дайте им остыть. Выложите в глубокую миску, сбрызните лимонным соком, добавьте специи по вкусу. Украсьте салат тыквенными семечками и розмарином.
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А для самых отважных и для тех, кто готов экспериментировать Клопотенко подготовил удивительный салат с авокадо и грейпфрутом. Это яркое и необычное сочетание! А самое волшебное в этом салате – простота его приготовления. Вам нужно всего 5 минут и две порции салата готовы!
Рецепт салата на Новый год из авокадо и грейпфрута
Ингредиенты на 2 порции:
1 грейпфрут
2 авокадо
½ граната
2 веточки мяты
1-2 ст. л. оливкового масла
по вкусу соль и перец
Салат на Новый год из авокадо и грейпфрута
Как приготовить салат из авокадо и грейпфрута:
1. Грейпфрут очистите от кожуры и перегородок. У вас должно остаться одно филе. Это нужно, чтобы грейпфрут не давал горечь. Мякоть порежьте крупными кусочками.
2. Авокадо разрежьте на две части, удалите косточку и очистите от кожуры. Нарежьте мякоть крупными кубиками.
3. Семена граната отделите от плода, листочки мяты отделите от веток и при необходимости помойте. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
Больше рецептов от Евгения Клопотенка можно найти на сайте Klopotenko.com.
И напоследок совсем немного цифр. Три килограмма оливье в этом году стоит больше 130 гривен. За эти деньги реально приготовить два вкусных салата без майонеза и дешевой колбасы. В конце концов, килограмм мяса лучше, чем три оливье. Можно конечно без умолку ворчать все плохо, а можно начать изменять себя и свою жизнь совсем с малого – со своего стола и, разумеется, своего здоровья. И маленький лайфхак от Евгения Клопотенко – если не будет салатов с майонезом, вам не придется худеть после Нового года. Заманчиво, не так ли? :)
Вкусного праздника!