Салон красоты дома: как самому сделать мезотерапию без уколов

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Как сделать мезотерапию в домашних условиях
Как сделать мезотерапию в домашних условиях / istockphoto.com

О стройном и подтянутом теле мечтает чуть ли не каждый. Так, современная косметология предлагает женщинам эффективный способ для того, чтобы сохранить красоту и молодость кожи – мезотерапия.

Что такое мезотерапия?

Одна из самых действенных косметических процедур, которая помогает убрать недостатки кожи: устранить целлюлит и вернуть ей упругость и эластичность. Кроме того, с ее помощью можно быстро сделать фигуру подтянутой и стройной.

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Мезотерапия позволяет вывести токсины и шлаки из организма, улучшить кровообращение в тканях и нормализовать обменные процессы, в результате чего улучшаются контуры тела, кожа становится гладкой и упругой.

Как это происходит?

Под кожу проблемных участков тела вводят специальные препараты или "коктейли" с помощью микроинъекций. Однако мезотерапия не является дешевой косметической процедуру и обойдется "в копеечку". Для этого есть вариант проведения мезотерапии в домашних условиях, который является альтернативой проведения процедур в салонах красоты.

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Заметим, что есть два способа применения этого метода: инъекционный и безинъекционный. К примеру, компания "Белита" разработала альтернативу мезоинъекциям – линию MezoBody Complex в виде кремов, гелей и сывороток, которые наносятся на проблемные участки тела и таким образом, не нужно никаких уколов.

Ефетку від мезотерапії можна досягти в домашніх умовах
Эффекта от мезотерапии можно достичь в домашних условиях

Заметим, что мезотерапия дает длительный эффект, если следить за своим телом. В этом помогают регулярные физические нагрузки, правильное питание и другие основные правила здорового образа жизни.

Какие противопоказания мезотерапии?

Процедура категорически запрещена кормящим и беременным женщинам, а также людям со склонностью к аллергии и пониженной свертываемостью крови, с хроническими заболеваниями, а также при наличии онкологических заболеваний и любых проблем с кожей.

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Теги: LifeStyle Красота
Источник: Lifestyle
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