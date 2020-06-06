За время карантина мы все так соскучились по путешествиям и дороге... Границы начинают открывать, так что скоро можно будет вновь открывать мир! Мы приготовили для вас фотографии самых красивых дорог в Европе.

Для некоторых стран дорога является настоящей изюминкой, ведь красота и необычность перехватывают дыхание, отмечает 24 канал.

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Перевал Сен-Готард: дорога из Италии в Швейцарию

Это горный перевал Швейцарских Альп, который тянется с юго-запада на восток-северо-восток к границе кантонов Вале, Ури, Граубюндена и Тичино.

Перевал Сен-Готард имеет длину 32 – 48 километров, а ширина 10 – 12 километров, высота более 2 тысяч метров. Широкая вырезка Готардского прохода разделяет на две части перевал:

на западную – более высокая и богата ледниками;

на восточную – более дикая и скалистая.

Таким образом, дорога из Италии в Швейцарию захватывает своим величием и неординарностью.



Перевал Сен-Готард / Фото: rutraveller

Трансфагараш в Румынии

Трансфагараш – это горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию. Шоссе проходит через горный массив Фагараш, а построено было в 1970 – 1974 годах.

Это вторая по высоте прохождения высокогорная трасса в Румынии. Самая высокая точка – 2034 метра.

Сегодня это шоссе считается одной из достопримечательностей Румынии, в окрестностях которого также расположены: горное озеро и водопад Биля, крепость Поенарь – резиденция Влада Дракулы.



Румынский Трансфагараш / Фото: orangesmile.com

Коль де Турини во Франции

Самый опасный серпантин расположен во французских Альпах и проходит на высоте более 1,5 тысячи метров – это Коль Де Турине. Свое начало трасса берет среди красивейших горных пейзажей, а завершается на высоте 1607 метров. Заканчивается серпантин въездом в ущелье.

Из-за большого количества крутых поворотов и сравнительно небольшой ширины, серпантин Коль де Турине привлекает поклонников ралли Monte Carlo Rally of WRC.

Эта дорога уже на протяжении многих лет остается в числе самых интересных дорог планеты.



Коль де Турини / Фото: fr.igotoworld.com

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Перевал Стельвио в Италии

На высоте более 2,5 тысячи метров расположен горный перевал Стельвио. Он является вторым по высоте перевалом в восточных Альпах.

Над перевалом Стельво есть гора, которую принято называть "вершиной трех языков". Гора получила такое название из-за того, что рядом проходят границы с Австрией и Швейцарией, и в этом регионе распространены три языка: итальянский, немецкий и ретророманська

Интересным является то, что на перевале есть небольшой ледник, на котором можно кататься на лыжах летом.



Итальянский перевал Стельвио / Фото: lookmytrips.com

Гросглокнер Хохальпенштрассе – самая высокогорная дорога Европы

Дорога Гросглокнер Хохальпенштрассе в Австрии считается панорамной. Она соединяет земли Зальцбург и Каринтия.

Она проходит на высоте почти 2 тысяч метров над уровнем моря. Трасса проходит по хребту Высокий Тауэрн, а максимальный уклон дороги – 10,2%. Перевал Хохор на высоте 2504 метра – является самой высокой точкой на дороге Гросглокнер Хохальпенштрассе.



Самая высокогорная дорога Европы / Фото: venagid.ru

Романтическая дорога в Германии

Один из популярных маршрутов в Германии – Романтическая дорога. Она начинается от реки Майн и ведет с востока Франконии в баварскую Швабию. Дорога имеет протяженность 366 километров от Вюрцбурга до Фюссена.

По этой дороге можно проехаться и велосипедом. Для велосипедистов в течение всего романтического пути установлены указатели.



Романтическая дорога в Германии / Фото: wikiway.com