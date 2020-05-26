Лучшие фильмы по рейтингу IMDb, которые уже успели покорить мир

Каждый год эксперты награждают лучшие фильмы и их создателей премиями. Однако не всегда зрители поддерживают мнение кинокритиков. Поэтому сервис IMDb стал своеобразным индикатором качества фильмов от киноманов, которые отдают свои голоса за те ленты, которые действительно покорили их.

Многие обращают внимание на рейтинг IMDb, ведь именно на этом портале собрано мнение миллионов ценителей качественного кино. Именно они отдают свои голоса за любимые ленты и могут поставить дизлайк тем фильмам, которые не стоят вашего времени. В настоящее время около 5 миллионов телепроектов уже получили свою оценку. И какие из них получили наибольшую популярность среди зрителей и возглавили рейтинг лучших фильмов всех времен – узнавайте на LifeStyle 24.

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"Побег из Шоушенка" (1993)

Рейтинг IMDb – 9,3

Главные актеры: Тим Роббинс, Морган Фримен, Боб Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси Браун, Жиль Беллоуз, Джеймс Уитмор

По сюжету, успешный банкир Энди Дюфрейн получил пожизненное заключение за убийство жены и ее любовника. Преступления он не совершал, а для того, чтобы доказать это в суде, ему нужно вернуться в свой офис. Большой проблемой на этом пути является заключение в Шоушенк, откуда никто и никогда не убегал. И неприступные стены оказываются не такими уж и изолированными от внешнего мира, что главному герою помогает осознать его новый друг Ред.

Смотрите трейлер к фильму "Побег из Шоушенка": видео

"Крестный отец" (1972)

Рейтинг IMDb – 9,2

Главные актеры: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Ричард С. Кастеллано, Роберт Дюваль

Это одна из самых популярных криминальных драм всех времен. В центре сюжета – сицилийская мафиозная семья, которая поселилась в Нью-Йорке. Дон Вито Корлеоне устраивает громкую свадьбу для своей дочери и гордится сыном, который только вернулся с войны. Но, оказывается, Майкл не планирует продолжить дело отца и не хочет быть причастен к уголовным делам родственника. Однако его мнение меняется, когда на отца совершается покушение, а его коллеги хотят изменить правила игры.

Кинолента стала культовой, а следующая часть фильма "Крестный отец", которая вышла в прокат в 1974 году, имела не меньший успех у зрителей.

Смотрите трейлер к фильму "Крестный отец": видео

"Темный рыцарь" (2008)

Рейтинг IMDb – 9,0

Главные актеры: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Киллиан Мерфи, Аарон Экхарт, Гэри Олдмен, Мэгги Джилленхол, Майкл Кейн

"Темный рыцарь" – знаменитый фильм о Бэтмене, который стал героем для сотен жителей Готэма и грозой для преступного мира. Он успешно очищает улицы своего родного города от грабителей и преступников. Все идет гладко, пока его соперником не становится Джокер. Этот злодей не имеет ни страха, ни людей, которыми дорожит, поэтому с легкостью наполняет Готэм хаосом.

Смотрите трейлер к фильму "Темный рыцарь": видео

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"12 разгневанных мужчин" (1957)

Рейтинг IMDb – 8,9

Главные актеры: Генри Фонда, Мартин Болсам, Ли Дж. Кобб, Джозеф Суини, Эд Бегли, Джордж Восковек, Джон Фидлер, Э. Г. Маршалл, Джек Клаґмен, Эд Биннс

По сюжету, 18-летний парень попадает на скамью подсудимых. Ему грозит пожизненное заключение за убийство. После рассмотрения дела в суде судьба парня оказывается в руках 12 присяжных. И у каждого из них есть свое мнение относительно того, действительно ли главный герой – убийца.

Смотрите трейлер к фильму "12 разгневанных мужчин": видео

"Список Шиндлера" (1993)

Рейтинг IMDb – 8,9

Главные актеры: Лиам Нисон, Рэйф Файнзом, Бен Кингсли, Эмбет Дэвидц, Джонатан Сегал

Фильм "Список Шиндлера" основан на реальных событиях, произошедших с успешным промышленником Оскаром Шиндлером, который, как и все, думал о прибылях и способах расходования денег. И во время Второй мировой войны его жизнь кардинально меняется: с богача он превращается в человека, который спасает тысячи евреев от смерти.

"Список Шиндлера", по словам киноманов – один из немногих фильмов, который способен превзойти все ожидания зрителей.

Смотрите трейлер к фильму "Список Шиндлера": видео

"Властелин колец: Возвращение короля" (2003)

Рейтинг IMDb – 8,8

Главные актеры: Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Шон Астин, Кейт Бланшетт, Джон Рис-Дэвис, Бернард Хилл, Билли Бойд, Доминик Монаган, Орландо Блум

Все любители фэнтези не скрывают своего восторга от франшизы "Властелин колец". Особое внимание зрители уделили третьей, последней части трилогии режиссера Питера Джексона, за которую они отдали больше всего положительных отзывов.

События фильма развиваются очень быстро, ведь начинается последняя битва за Средиземье. Крепость Минас-Тирит едва стоит от атаки врага. Но пока за стенами точится настоящая борьба, Саурон охотится за двумя хоббитами – Фродо и Сэмом, которые стремятся любой ценой уничтожить кольцо. И, кажется, шансы на победу у главных героев мизерные, но все может измениться с появлением отважного Арагорна.

Смотрите трейлер к фильму "Властелин колец: Возвращение короля": видео

"Криминальное чтиво" (1994)

Рейтинг IMDb – 8,9

Главные актеры: Джон Траволта, Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис

"Криминальное чтиво" стал культовым фильмом всех времен. А все потому, что кинолента балансирует между иронической комедией и грубым фарсом в стиле Квентина Тарантино.

В центре сюжета – бандиты Винсент Вега и Джулс Уинфилд, работающие на криминального авторитета Марселласа Уоллеса. Между кровавыми разборками с должниками босса они проводят время в философских беседах. И их история тесно переплетается с другими ключевыми героями, в частности, с девушкой мафиози Мией, которая едва не погибает от передозировки, боксером Бутчем, который отказывается выполнять прихоть Марселласа, и парочкой грабителей Пампки и Хани.

Смотрите трейлер к фильму "Криминальное чтиво": видео

"Форрест Гамп" (1994)

Рейтинг IMDb – 8,8

Главные актеры: Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз

Это удивительная история об американце Форресте Гампе, который имел проблемы в развитии. Однако, несмотря на все насмешки сверстников, он не только преодолевает все трудности, но и достигает фантастического успеха в любом деле, за которое берется. Убегая от школьных хулиганов Форрест показывает молниеносную скорость и становится футболистом. Спортивная карьера прерывается войной. Однако и там американец отмечается и получает награду. Получив военную пенсию, Форрест Гамп открывает бизнес и приобретает успех. Но миллиардное состояние не радуют его, ведь главной его целью не были деньги.

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"Начало" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,8

Главные актеры: Леонардо Ди Каприо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Марион Котийяр, Том Харди, Киллиан Мёрфи, Том Беренджер, Дилип Рао, Майкл Кейн

В этой киноленте гениальная игра актеров и невероятный сюжет, воплощенный Кристофером Ноланом, заставят поломать мозги каждого зрителя.

По сюжету, директор небольшой фирмы со своими коллегами погружаются в чужие сны, чтобы манипулировать людьми. В ирреальном мире они навязывают свое мнение другим и влияют на ход событий. Однажды команда получает задание, от которого зависит их жизнь. Все, что нужно – это убедить бизнесмена принять решение, которое выгодно его конкурентам.

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"Бойцовский клуб" (1999)

Рейтинг IMDb – 8,8

Главные актеры: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонэм Картер

Американец Джек страдает бессонницей и ищет способы разнообразить скучное существование какими-то приключениями. Именно в один из таких вечеров он встречает Тейлера Дердена. Мужчина убежден, что саморазрушение – единственное предназначение каждого человека. В споре Джек и Тейлер поднимают драку возле бара, привлекая к насилию очевидцев. И уже после инцидента главные герои основывают тайный Бойцовский клуб, который приобретает бешеную популярность. И все бы шло, как по маслу, если бы Джек не узнал тайну, которая может изменить все.

Смотрите трейлер к фильму "Бойцовский клуб": видео

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