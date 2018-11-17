Самые скандальные образы Мелании Трамп во время официальных поездок с мужем

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Мелания Трамп в Африке
Мелания Трамп в Африке / Фото из открытых источников

Сейчас достоверно известно как минимум о двух интрижках Дональда Трампа на стороне. Еще одна довольно безумная история – это отношения президента с его дочерью Иванкой. Трамп публично заявлял, что она очень сексуальная. Мелании Трамп естественно не очень нравится смотреть на все это и она всячески показывает свою неприязнь.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, Мелания понимает, что муж не только странно себя ведет с дочерью от первого брака, он еще и "ходил налево", когда она вынашивала их общего ребенка.

Этим, я думаю, объясняется нежелание президентской жены ездить вместе с ним за границу и даже держать его за руку. В октябре один журналист спросил ее: "Скажите, вы любите своего мужа?" Знаете, что она ответила? "У нас все хорошо. У нас все просто отлично",
– подчеркнул журналист.

Также он добавил, что при этом американская первая леди иногда одевается с каким-то особым смыслом. Во время недавней поездки в Африку, в Кению, она ходила в белом пробковом шлеме – символе расизма и колониализма. В Египте оделась как пособник нацистов из фильмов об Индиане Джонсе.

Яковина напомнил, как в сентябре в США начался страшный скандал. По приказу Трампа власть отбирала у нелегальных иммигрантов детей и сажала их в клетки. Общественность была дико возмущена. А Мелания показалась на публике в куртке с надписью "Мне совершенно наплевать. А вам?".

меланія трамп африка

Мелания в колониальной шляпе в Африке

меланія трамп єгипет
Жена Трампа в Египте

меланія трамп і куртка мені все одно мне наплевать
Мелания в куртке "Мне все равно"

"Она часто ведет себя так, будто ненавидит и своего мужа, и свое нынешнее положение, и Америку, и всех ее жителей. Честно сказать, мне ее даже немного жаль. Но тут выяснилось, что жалеть надо не ее, а тех, кто попытается перейти ей дорогу", – добавил журналист.

Больше о характере Мелании Трамп смотрите в видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 17 ноября 2018

 

Теги: Курьезные новости Новости США Дональд Трамп Меланья Трамп LifeStyle Стиль и мода Новости политики
Источник: 24 канал
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