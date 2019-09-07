Сергей Притула посетил премьерный показ фильма "Запрещенный": отзыв на киноленту

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Сергей Притула дал отзыв на фильм "Запрещенный"
Сергей Притула дал отзыв на фильм "Запрещенный" / Facebook / @serhiyprytula

В Украине состоялась одна из долгожданных кинопремьер года – показ фильма "Запрещенный". Кинолента привлекла немалое внимание зрителей, ведь в центре сюжета – последние годы жизни легендарного поэта и диссидента Василия Стуса. Фильм уже успел просмотреть шоумен Сергей Притула, который поделился с поклонниками впечатлениями.

На официальной странице в фейсбук телеведущий признался, что не мог пропустить выпуск фильма "Запрещенный". В разгар скандала вокруг киноленты Сергей Притула заявил: если в фильме оставят сцену с Виктором Медведчуком, то он сделает селфи во время сеанса и опубликует его в своем блоге. Обещание шоумен исполнил, однако снимок сделал уже после просмотра.

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"Папа учил придерживаться слова. Передаю поздравления режиссеру и продюсеру ленты "Запрещенный". Спасибо, что оставили в фильме сцену с Медведчуком... Я обещал в случае, если вы оставите эту сцену, сделать селфи с сеанса и выставить у себя на странице. Однако фильм настолько захватил, что во время сеанса я на это не отвлекался. Надеюсь, такое фото и слова максимальной благодарности вам и всем, кто приобщился к созданию фильма подойдут", – написал Сергей Притула.

Кроме этого, шоумен признался, что после премьеры к нему подошла женщина, которая попросила передать министру образования, чтобы этот фильм смотрели во всех школах. С таким предложением Сергей Притула согласился, заявив, что молодежь должна знать, в чем заключается героизм.

Я знаю, что мою страницу читают много педагогов. Посоветуйте старшеклассникам в ваших школах посмотреть этот фильм. Чтобы они имели правильное представление о том, кто такой Стус, кто такая Горская, Чорновил, Лукьяненко, Дзюба и многие другие, кто за свои убеждения не боялся ни тюрьмы, ни смерти! И что такое любовь и уважение к языку! В конце концов, фильм рекомендую посмотреть всем! Не пожалеете!
– добавил Сергей Притула.

Сергій Притула поділився враженнями від фільму
Сергей Притула после просмотра фильма "Запрещенный" / Фото: Facebook / @serhiyprytula

Что известно о скандале вокруг фильма о Стусе?
Скандал вокруг фильма разгорелся еще в 20108 году. Тогда из сценария фильма о Стусе вырезали сцену заключительного заседания суда, поскольку адвокатом поэта был Виктор Медведчук – теперешний кум президента России Владимира Путина и пророссийский политик. Представители съемочной группы пояснили: кадры с Медведчуком были вырезаны, чтобы не стать "политическим инструментом". Однако СМИ узнали, что это условие выдвинули юристы политика.

В реальной жизни Виктор Медведчук, несмотря на то, что должен был защищать Василия Стуса в суде, полностью согласился с вымышленными обвинениями, следовательно поэта бросили в тюрьму, где он и умер.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Виктор Медведчук Сергей Притула Кино
Источник: LifeStyle 24
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