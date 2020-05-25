Сериал "Квартала 95" показали на телеканале: скандальные детали

Комедийный сериал "Родственники" от "Квартала 95" попал в громкий скандал. Ленту показали на телеканале "СТС", владельцы которого фигурируют в санкциях США.

С чего разгорелся скандал

24 мая на фейсбук-странице харьковский блогер Максим Гайдук поделился информацией, что на телеканале "СТС" стартовал показ сериала "Родственники". Согласно телепрограмме, первые эпизоды показали 18 мая. Создателями ленты является "Квартал 95", а одним из продюсеров – Владимир Зеленский.

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Однако скандал заключается не только в том, что украинский сериал вышел на российском телевидении. Совладельцы медиахолдинга "СТС" фигурируют в санкциях США. Так, доля акций принадлежит банку "Россия" Алексея Мордашова, который тесно связан с Владимиром Путиным. Компания бизнесмена попала под санкции за поставку турбин Siemens для оккупированного Крыма.

Еще одним акционером "СТС" является кипрская компания Telcres, которая тоже попала в "черный список". А вот среди руководителей канала с 2014 года – любовница Владимира Путина Алина Кабаева.

"Через компанию Telcrest каналом "СТС" частично владеет банк "ВТБ", то есть Правительство РФ и темная компания "Сургутнефтегаз" – бенефициары официально не известны... Также "СТС" владеет и фактически руководит "Национальная Медиа Группа". Пост главы Совета директоров занимает Алина Кабаева", – заявил украинский блогер в сети.

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Под постом активиста украинцы оставили возмущенные комментарии. "А это уже бизнес на крови? Надо еще подождать?", "Это полный зашквар Зеленского. Куда смотрит Бакланов, потому что его тоже потом судить будут", "Дайте ему 100 дней, он еще один сезон снимет", – написали люди в сети.

Что известно о сериале "Родственники"

Премьера сериала состоялась в 2016 году на телеканале "1+1". По сюжету, пенсионер Михаил Иванович живет в загородном доме. Дети к нему приезжают редко, однако на 67-летие делают для него сюрприз. Во время праздничного визита мужчина узнает, что его наследники только изображают идиллию, а на самом деле враждуют между собой. Чтобы все наладить, пенсионер хитростью удерживает сыновей в своем доме.

Главную роль в сериале "Родственники" отдали российскому актеру Александру Феклистову. Кроме этого, в проекте "Квартала 95" приняли участие Джемал Тетруашвили, Екатерина Кистень, Дмитрий Суржиков, Вера Кобзарь, Олеся Жураковская, Виктор Сарайкин и другие.

Сериал "Родственники" / 1+1