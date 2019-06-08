Сериал "Чернобыль": что отличает ленту от реальности

Сериал "Чернобыль", по версии зрителей IMDb, набрал 9,7 баллов из 10 возможных и стал самым рейтинговым в истории мини-сериалом, обойдя "Игру престолов", "Breaking Bad" и "Планета Земля".

Сериал VS Реальность

Судя по комментариям и отзывам, больше всего зрителям понравилась работа режиссера, дизайнеров, сценаристов, а еще сюжет, картинка, графика, ну и конечно же внимание к деталям. Если же откровенно, то понравилось все.

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Вместе с бешеной популярностью сателлитом "Чернобыля" стали мифы, неточности и домыслы. Конечно, всегда можно списать все на словосочетание "художественный сериал".

Правда, не в том случае, когда сам продюсер Крейг Мезин заверил, что нарушать документалистику ради эмоциональной составляющей недопустимо.

Когда вы беретесь за экранизацию событий, которые разворачивались в течение 5 лет, и пытаетесь втиснуть это в 5 часов, то очевидно, что вы внесете некоторые изменения. Но у нас всегда было правило: изменения в сюжете должны быть с умом, чтобы не усугублять драму,

– отмечал он в интервью журналу The Variety.

Водолазы и пожар на крыше

Водолазы – одно из таких изменений. Помните эпизод, где троих добровольцев: Алексея Ананенко, Валерия Беспалова и Бориса Баранова отправляют под реактор, чтобы они спустили из-под него воду? На самом деле они были не добровольцами, а просто выполняли приказ.



В сериале они спускаются в аквалангах, а на самом деле – были в гидрокостюмах с респираторами

Они даже не осознавали, на что их посылают. Конечно, это не уменьшает их героизма. Еще одна выдумка – пожар на крыше. В реальности были только маленькие возгорания, но их быстро потушили. А вот страха, что огонь перекинется на соседний блок, не было.

Сравнение с трагедией в Хиросиме

В сериале сравнивают катастрофу Чернобыля с японской Хиросимой. Согласно сюжету, каждый час радиации выделяется больше, чем после бомбардировки города. Однако, по данным старшего эксперта GreenPeace по ядерной энергетике Яна Хаверкампа, сравнивать катастрофу Чернобыля и Хиросимы нельзя. По меньшей мере из-за того, что там разные пути облучения радиацией.



Грибовидное облако над Нагасаки после сброса бомбы

Ведь во время взрыва на Хиросиме основные проблемы со здоровьем были вызваны прямым облучением. Когда взрывается ядерная бомба, то заражение зависит от того, насколько близко к эпицентру находится человек.

В Чернобыле же много радиоактивных материалов просто выбросило в атмосферу. И над большой территорией они распространялись на протяжении длительного промежутка времени.

О замерах радиации, птицах, убое животных и алкоголе

В одном из эпизодов сериала зрителям демонстрируют автомобиль, в котором московский генерал Пикалов едет замерять радиацию в зоне реактора. А вот история говорит совсем другое – в реальности это был не Пикалов.

Человек, который был в той машине, до сих пор жив. Свою работу с честью выполнил офицер, старший лейтенант Киевского полка гражданской обороны Александр Логачев. Но зрителям показали генерала Пикалова из Москвы, который прибыл на ЧАЭС только 27 апреля,

– рассказала Анна Королевская из Национального музея "Чернобыль".

Еще одна неточность – птицы. Вы же помните первую серию, где пернатые падали с неба? Так вот, эти события происходят в Припяти – в трех километрах от Чернобыльской АЭС. Отчасти, это правда: птицы действительно умирали от радиации. Но они падали в радиусе 200-300 метров от реактора.

Что относительно забоя животных? Вот такое действительно было. Существовали специальные отряды, которые этим занимались, чтобы предотвратить распространение бешенства и радиации. Когда проводили эвакуацию, то домашних любимцев брать было категорически запрещено.

А теперь к алкоголю. Неужели в Чернобыле ящиками привозили водку и наливали на "халяву"? Нет. С 1985 по 1991 годы Горбачев ввел в Советском союзе "сухой закон". К тому же, вокруг Чернобыля создали 60-километровую зону, в которой продажа алкоголя была строго запрещена. По меньшей мере из-за того, что алкогольное опьянение приводит к дезорганизации.

Влияние радиации на организм и поведение Дятлова

Вернемся к первой серии. Реактор уже разрушен и зрителям демонстрируют персонал станции. Они в крови и в считанные минуты после взрыва кожа на них просто исчезает, а через одежду просачивается кровь.

Радиация влияет на человеческий организм несколько иначе. Сначала появляются ожоги, а вот отсутствие кожи – это уже последняя стадия лучевой болезни. Ее подробно показали в сценах с пациентами в московской палате.

Во время просмотра ленты у вас точно сложилось исключительно негативное впечатление об Анатолии Дятлове. Мужчину, который уверял всех, что ничего плохого не произошло, а потом еще и набросился с угрозами на персонал.

В воспоминаниях людей, которые работали с Дятловым, он описан как профессиональный руководитель, который себе никогда такого не позволял. Более того, он сам обошел весь реактор, чтобы убедиться, что ситуация под контролем. В 1995 году в возрасте 65-ти лет он умер от инфаркта.



Роль Дятлова (справа) сыграл Пол Риттер (слева)

Хотя, существуют версии, что Дятлов действительно иногда превышал полномочия. Кроме того, до последнего не признавал своей вины. За плохое отношение к коллегам и персоналу он даже еще до аварии успел получить выговор. Исследователи утверждают, что ссора показанная в сериале, – факт, а не выдумка сценаристов.

Падение вертолета

Трагическая сцена падения вертолета, который пролетел над ректором и зацепился за кран – такое в истории Чернобыльской катастрофы действительно было. Однако вертолет упал чуть позже.



Падение вертолета МИ-8 над ЧАЭС

Судьба главных героев сериала в реальной жизни

Академик Легасов, как и в фильме, повесился в 1988 году. Официальная версия – самоубийство. Через два года, то есть в 1990-м умер и чиновник Щербина, который тоже приложил немало усилий для ликвидации катастрофы.



Актер Джаред Харрис (слева) и Валерий Легасов (справа)



Актер Стеллан Скарсгард (слева) и Борис Щербина (справа)

За два года до смерти Щербина еще возглавлял комиссию по ликвидации последствий землетрясений в Армении. Но ослабленный радиацией иммунитет дал о себе знать.

А вот главного инженера Николая Фомина посадили в тюрьму, где он сошел с ума и, разбив свои очки, пытался порезать себе вены. Его перевели в психбольницу. Теперь он живет с женой, детьми и внуками в Тверской области.



Актер Эдриен Ролинз (слева) и Николай Фомин (справа)

Директора ЧАЭС Виктора Брюханова тоже посадили. Там он был в роли экспоната – его демонстрировали заключенным как главного виновника аварии. Однако он выкроил время в тюрьме для изучения английского и досрочно вышел из тюрьмы.



Актер Кон О'Нилл (слева) и Виктор Брюханов (справа)

Его назначили заместителем директора "Интерэнерго", где он занимался контрактами по поставкам электроэнергии за границу. Александр Акимов – один из тех, кто предотвратил распространение огня.



Актер Сэм Тротон (слева) и Александр Акимов (справа)

Пока он закрывал все клапаны и выводил людей из опасной зоны, успел получить дозу облучения и умер через две недели после аварии.

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Сериал собирает все больше положительных отзывов. По мнению украинских ликвидаторов, это – далеко не полное раскрытие картины, но на сегодня – наиболее точное приближенное к реальности из всего, что вообще существует в художественном кинематографе.