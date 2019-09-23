Сестры Кардашян вызвали смех речью на Эмми-2019: курьезное видео

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Ким Кардашян и Кендалл Дженнер
Ким Кардашян и Кендалл Дженнер / Instagram / @lifeandstyleweekly

Одни из самых известных американок – Ким Кардашян и ее сестра Кендалл Дженнер – стали приглашенными гостями церемонии Эмми-2019. Во время награждения они сказали небольшую речь, которая неожиданно вызвала громкий смех в зале.

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе состоялось одно из самых ожидаемых событий года – церемония награждения премиями Эмми-2019. Мероприятие посетили десятки голливудских звезд, которые фигурировали в списках номинантов. Не пропустили событие и их коллеги, в частности, Ким Кардашян и Кендалл Дженнер.

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Красавицы не просто покрасовались на красной дорожке, но и получили важную работу – представить одну из номинаций Эмми-2019. До выхода на сцену сестры Кардашян тщательно подготовились и распределили между собой текст презентации. Однако речь девушек обернулась небольшим курьезом. Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) заявили, что знают, как достичь успеха на телевидении.

Наша семья не понаслышке знает, как телевидение входит в жизнь реальных людей, которые просто хотят быть самими собой и рассказывают свои искренние и невыдуманные истории,
– отметила Ким Кардашян.

Такие слова вызвали громкий смех в зале, ведь все звезды знают, как Ким и ее сестры создают сенсации на ровном месте и благодаря интригам получают рейтинг. Сами же сестры Кардашян не ожидали такой реакции в зале, поэтому поспешили уйти со сцены.

 

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Теги: LifeStyle Эмми Курьезные новости Кендалл Дженнер Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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