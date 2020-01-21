24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Сеть взрывает первый трейлер документального фильма Ким Кардашян об американских заключенных

10 Читати новину українською
Ким Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

Все фанаты Ким Кардашян знают ее как известного американского блогера, основательницу бьюти-бренда, а также еще ту соблазнительницу. Однако, кроме взрывания социальных сетей горячими снимками, 39-летняя американка занимается еще и благотворительными делами, а также занимается съемками документального проекта, первый трейлер к которому уже появился в сети.

Проект Ким Кардашьян об американских заключенных получил название "Правосудие", на английском звучит как The Justice Project. Он выйдет на ютуб-канале Oxygen уже 5 апреля.

Здесь кое-что интересное: Крик и слезы: Ким Кардашян первой сообщила заключенной о помиловании Трампа

А пока создатели фильма доделывают последние штрихи, в сети появился первый короткий проморолик, чтобы подогреть интерес фанатов американской звезды к ее новому проекту.

Как известно, документальный фильм продлится два часа. В центре сюжета – американские заключенные, которых осудили на достаточно длительный срок. Для того, чтобы создать такую картину, Ким Кардашян пришлось неоднократно посещать тюрьмы вместе с юристами. Она планирует рассказать истории четырех заключенных, которые, по их с адвокатом мнению, были осуждены незаконно.

Документальная лента снималась еще в 2019 году, когда Ким Кардашян помогла освободить Элис Мэри Джонсон, которую раньше посадили на пожизненно, и Момолу Стюарт, который сидел в тюрьме за убийство.

Трейлер документального фильма Ким Кардашян: видео

Главные новости 20 января: самоубийство в здании ЦИК, путешествие Микитася, снижение тарифов
сегодня
1908
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Ким Кардашян
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 января 18:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 216
20 января 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 1985
20 января 14:39 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 20468
20 января 13:40 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 11145
20 января 11:55 Оскароносный Дэвид Линч отмечает 74-летие: лучшие фильмы культового голливудского режиссера
Марта Вересюк 112
Новости
Больше новостей
Залиште відгук