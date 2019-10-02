Шпионский экшн: какой фильм будет снимать Том Круз в Украине

Голливудский актер Том Круз прибыл в Украину, чтобы рассмотреть некоторые локации для съемок одного из своих новых кинопроектов. Знаменитость уже посетил столицу Украины, Одессу, а также Львов. Известно, что будущий кинопроект будет сниматься в жанре "шпионский экшн".

Как сообщает пресс-служба Одесского морского порта, продюсерская группа знаменитости посетила пассажирский терминал порта, локации с видами на грузовые причалы, 22-этажную гостиницу "Одесса", эстакаду порта и Потемкинскую лестницу.

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Отмечается, что кинематографисты обратились к администрации с просьбой обеспечения конфиденциальности, поэтому на мероприятии не было журналистов и поклонников актера.

Первый заместитель начальника администрации порта Александр Зубика рассказал, что немалый интерес продюсерской группы вызвали кинетический фасад и большой холл морского вокзала и помещения торгового центра "Гранд-Европа".

Отмечается, о будущей картине известно только то, что она будет сниматься в жанре "шпионский экшн".



Том Круз в Одессе / Прес-сслужба Одесского морского порта

Что известно о визите Тома Круза в Украине?

О прибытии голливудского актера Том Круза в Украину стало известно вечером 30 сентября. Тогда же очевидцы начали публиковать первые фото Тома Круза в столичном метро. Рядом с актером заметили и ближайшего советника Президента Украины Владимира Зеленского – Андрея Ермака. Охрана не позволяла вплотную подходить к актеру, но поклонникам все же удалось сделать несколько фотографий на фоне актера. "Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер", – об этом даже сообщили в Киевском метрополитене.

На следующий день 1 октября стало известно, что Том Круз встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же и фанаты узнали, что американец прибыл в Украину по приглашению президента, а также рассмотреть некоторые локации для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

После официальной встречи в Офисе Президента Том Круз с режиссерской группой отправился на прогулку по Киеву. Вместе с мэром Киева Виталием Кличко Том Круз сходил на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец", а также на пешеходно-велосипедный мост. Также брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете.

После столицы Том Круз отправился в Одессу, где пообедал и пообщался с поклонниками. Одно из первых фото опубликовала на своей странице в Фейсбуке директор БФ "Холидейз" Елена Орлова.

Впоследствии 2 октября Том Круз на собственном самолете прилетел во Львов. Актер пришел на площадь Рынок, где встретился с мэром города Андреем Садовым.

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