Скандал с ANNA MARIA: Сергей Притула жестко ответил журналисту Роману Скрыпину

Украину охватил громкий скандал с участниками Нацотбора Евровидения-2019 ANNA MARIA (настоящие имена – Анна и Мария Опанасюк). Во время интервью с журналистом Романом Скрыпиным они отличились скандальными заявлениями по Крыму. Резонанс в сети не обошел ведущий шоу Сергей Притула.

На вопрос об оккупированном Крыме певицы дуэта ANNA MARIA неоднозначно высказались относительно нынешнего статуса полуострова. По словам артисток, "Украина потеряла Крым", но при этом "Крым остается Крымом".

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После резонансного интервью Роман Скрыпин опубликовал сообщение в своем блоге. Журналист рассказал, как относится к Национальному отбору и заявил, что такие дела должны рассматривать в СБУ. Прокомментировал он и звездный состав жюри, выбрав достаточно жесткую форму.

Там Джамала? Крымскотатарская певица победила с песней 1944, которая раскрыла глаза? И теперь сепаратюги поют для Джамалы? У меня что-то не клеится. Что вообще происходит? К Данилко я не имею вопросов. Это человек-шлягер. Это искривленная версия Аллы Пугачевой для "малороссии". У меня нет вопросов к "Манекену" (настоящее имя – Евгений Филатов). Донецк. После слова на "Д" надо ставить точку. Я его тоже понимаю. Но Джамала? Как так? Ведущий Сергей Притула? Патриот? На фронт передает деньги, но в упор не видит перед собой пятую колонну? Как так?

– заявил Роман Скрыпин.

На такой комментарий мгновенно отреагировал телеведущий Сергей Притула, который второй год подряд ведет популярное вокальное шоу в Украине. Он заявил, что не проводит кастинги на Нацотборе, а только ведет конкурс. После каждого выступления Сергей Притула общался со звездными участниками и расспрашивал их о гастролях в России или выступлениях в Крыму.

Рома, не за*бывай, а то все пед*расты, один ты – Д'Артаньян... Я не провожу кастинги и не определяю, кому петь, а кому – нет. Для этого есть отдельные люди. Как человек в сознании, я посчитал нужным донести до зрителя информацию о ряде исполнителей (участников Нацотбора), гастролирующих по России,

– пояснил Сергей Притула.

Сергей Притула ответил Роману Скрыпину / скриншот

Не заставил себя ждать и ответ журналиста Романа Скрыпина. Он добавил, что Сергей Притула, при желании, мог поинтересоваться у скандальных артисток о "здоровье мамки", которая в соцсетях становится на защиту оккупантов.

Ответ Романа Скрыпина на комментарий Сергея Притулы / Скриншот

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