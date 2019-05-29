Собралась в политику: Оля Полякова создает женскую партию

Все больше украинских представителей и представительниц шоу-бизнеса решили идти в политику! Певица Оля Полякова, которая на днях заявила, что не хочет оставаться "поющими ногами", решила создать собственную политическую партию.

Об этом сообщила активистка Ульяна Пчелкина на своей странице в соцсети Facebook. Так, Полякова заявила о создании женской партии во время доклада на Форуме Женского Партнерства при поддержке общественной организации "Деловые Украинские Женщины".

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По ее словам, новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду этого года. Оля призвала женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа. Певица добавила, что будет формировать команду лично.

Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю – я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой. И формировать нашу команду я буду лично! Чтобы избежать манипуляций, говорю сразу – партия не будет принимать участия на выборах 21 июля,

– заявила Оля Полякова.

По словам артистки, ее цель – "собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы, а не попасть в парламент любой ценой".

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На своей странице в Instagram Оля Полякова опубликовала видео, в котором попросила пользователей сети относительно их идей, как назвать женскую партию.

Некоторые поклонники иронично предлагают назвать партию "ПОПА", "Голые жопы", "Блондинки в законе", а также "Гендерное равенство", "Женщины Украины", "Материнское сердце", "Украиночки" и другие.



Полякова спросила идеи у поклонников относительно названия партии / Скриншот