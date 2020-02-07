Соколова, Витовская и Бородянский отреагировали на языковой скандал в 1+1

Скандал о съемках комедийных сериалов на украинском языке, а драматических лент – на русском телеканалом 1+1 изрядно возмутил пользователей социальных сетей и деятелей культуры. На эту новость уже отреагировали представители кино, журналисты и сам Министр культуры Владимир Бородянский.

Известно, что руководители 1+1 решили снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а 7 мелодраматических лент – исключительно на русском. Такое решение представители канала объяснили тем, что украинский язык лучше звучит в комедиях, в мелодрамах его воспринимать трудно. В частности продюсер сериалов и фильмов 1+1 Елена Еремеева пояснила, что "найти правильную тональность украинского языка, чтобы зритель ее адекватно воспринимал, довольно непросто".

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Впоследствии руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий сообщил, что одной из причин такого решения является дистрибуция русскоязычного контента в странах СНГ, в то время как украиноязычные сериалы снимаются, чтобы выполнять квоту украиноязычного вещания. Сама же Еремеева позже заверила, что ее слова о языковом вопросе были вырваны из контекста, а производство украинского контента поддерживалось еще до языковых квот, но учитывая "технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось ".

Реакция деятелей культуры в Украине

Украинская актриса Ирма Витовская, которая недавно стала героиней украинского фильма "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича не понимает такого решения телеканала, поскольку опыт последнего фильма показывает противоположный результат.

"Артистам тяжело на украинском. Мда... Может проблема в другом?... "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича. И с языком "ок", и с комедией, и с драмой и бюджет "пшик". Может, дело в другом? Смотрели, господа ? И зритель не такой уж и не готов. Все нормально со зрителем.. Ненормально с другим" – Витовская отметила в своем сообщении на фейсбук-странице.

Телеведущая 24 канала Леся Вакулюк рассказала о своем брате Остапе, который также является украиноязычным актером. Журналистка подчеркнула, что для него нашлась роль в кино, и далеко не второстепенная.

"... Вторая главная (роль – LifeStyle 24) у известного на весь мир польского режиссера Кшиштофа Занусси. Однвко не нашлось даже эпизодической роли у украинских режиссеров. Бывало, он слышал от них, что его украинский – слишком украинский: без чтоканий, причмокиваний и твердых "е" и "ы". Дорогая продюсер с 1+1, не скажете, почему так?"– резюмировала ведущая.

Еще одна журналистка Янина Соколова, которая после борьбы с онкозаболеванием запустила медиа-проект "Я, Нина", куда входили съемки клипа, выпуск книги и фильма, тоже не соглашается со скандальным решением канала 1+1.

"Да, это правда, у нас много малороссов, которые не воспринимают украинский язык родным. И что? Многим трудно даже в урну попасть этикеткой от чипсов. Пусть учатся. Если хотят жить в цивилизованной Украине. Да, это правда, украинские актеры часто через натренированную российскими сериалами челюсть и русский в жизни, не умеют на украинском органично говорить в кадре. И что? Пусть учатся. Если работают в Украине. Я Вам скажу больше: большое количество уже научились. Смотрите чаще прокатное украинское кино, снятое за государственный счет", – отметила Янина, добавив, что сегодня комедии снимают по примеру СССР, когда советская власть формировала образ не украинца, а хохла".

"Эти времена прошли. Смиритесь. Сходите на фильм "Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent. Как сходили тысячи украинцев. В нем как раз и мелодрама и комедия и драма – все талантливо и на украинском. Вы тоже так можете. Но вопрос не в этом. А в том, кто в этом виноват? Правильно, Вы. Вы в том числе. Топ-менеджмент центральных украинских телеканалов. Которые делают на русском продукт не только через вкус "Антонины". А за то, что потом его можно будет продать... В "Рашу". И заработать. Деньги. Вот что движет ТВ. Ничего личнава, просто бизнес. И так будет до тех пор, пока кто-то из украинских бизнесменов, которым принадлежат центральные кнопки, не поймет, где он живет. И кем является его страна" – подытожила журналистка.

Украинские писатели Братья Капрановы тоже отреагировали на происшествие и спросили у своих поклонников, стоит ли им сегодня переходить на написание комедии, а не драмы, которую они уже начали.

"Вот пишем новый роман в жанре драмы, и вдруг такая информация... Что посоветуете? Переключиться на комедию? Елена Захарченко предложила назвать "Марусей", чтобы повторить ситуацию двухсотлетней давности, когда в роли продюсера "плюсов" выступал Гулак-Артемовский, а оппонировал – Квитка-Основьяненко", – отметили издатели.

В это же время Министр культуры Владимир Бородянский заверил, что любое кино украинского производства должно издаваться на украинском языке, однако о решении телеканала 1+1 он ничего не слышал. Об этом пишут на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык", – сказал Бородянский на пресс-конференции 7 февраля в Киеве, отметив, что его мнение не является ответом на скандал с 1+1.